Patrik Laine joutuu kovaan kouluun NHL:ssä – Columbuksen valmentajalta rehellistä puhetta suomalaistykin asemasta

Columbus Blue Jacketsin valmentaja John Tortorella tietää Patrik Laineen kyvyt.

Columbus Blue Jacketsin kovamaineinen valmentaja John Tortorella ei anna uudelle pelaajalleen Patrik Laineelle erityiskohtelua.

Laine siirtyi Columbukseen Winnipeg Jetsistä, joka sai vaihtokaupassa Pierre-Luc Dubois’n. Tämän sukset olivat menneet ristiin Tortorellan kanssa.

– Valmensin Lucia samalla tavalla kuin muitakin täällä olevia ja kuten aion valmentaa myös Lainetta tämän saapuessa. Parasta mitä voin tehdä pelaajalle on, että olen hänelle rehellinen joka päivä, Tortorella sanoi Sportsnetin haastattelussa, jonka mm. NHL:n virallinen verkkosivusto on julkaissut.

Tortorella toivoo Laineen helpottavan joukkueensa maalinteko-ongelmia. Hän kaavailee Laineelle paikkaa Max Domin ketjun vasemmalla laidalla.

– Meillä on ongelmia tehdä maaleja. On ollut myös viime vuosina. Olen keskustellut Patrikin kanssa. Hän on erittäin fiksu kaveri, joka haluaa tietää, että kenen kanssa hän pelaa ja mikä ylivoima-asetelmamme on, valmentaja sanoi.

Laine teki Winnipegille 140 maalia 306 ottelussa.

Kuudetta kauttaan Blue Jacketsia valmentava Tortorella ei yrittänyt peitellä sitä, että hänen tähtipelaajiinsa lukeutuneen Dubois’n halu lähteä seurasta satutti.

– Minun on vaikea sulattaa sitä, jos joku ei halua olla täällä. En silti kadu mitään. Oliko Lucilla ja minulla konflikti? Aivan varmasti oli. Konfliktit ovat hyväksi. Kun on rehellinen pelaajan kanssa, saadaan selville, että mihin olemme menossa sekä yksilöinä että joukkueena.

Laineen kanssa Winnipegistä Columbukseen siirtyneen Jack Roslovicin odotetaan debytoivan Columbuksen paidassa Florida Panthersia vastaan torstain ja perjantain välisenä yönä.

Laineen debyytti nähdään vasta myöhemmin, koska hänen paperiasioidensa hoitaminen on vielä kesken.