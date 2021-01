Arttu Wiskari valvoo yöt tapittaen NHL-kiekkoa – myöntää sen vaikuttavan avioliittoonsa

Laulaja Arttu Wiskari tunnetaan intohimoisena NHL-kiekon ystävänä.

Laulaja Arttu Wiskari tunnetaan intohimoisena jääkiekon ystävänä. Wiskari on pelannut nuorempana jääkiekkoa ja seuraa nykyisin hyvin intensiivisesti NHL-kiekkoa ja sarjan pelaajia.

IS tapasi Wiskarin Emma-gaalan lehdistötilaisuudessa viime torstaina. Wiskarilla on Emma-gaalassa viisi ehdokkuutta, jotka ovat: vuoden artisti, albumi, biisi (Tässäkö tää oli), iskelmä ja yleisöäänestys.

Laulaja kertoi katsoneensa edeltävänä yönä NHL:ää, minkä vuoksi hän oli ottanut unilääkkeen kello 21 ja pannut herätyskellon soimaan kello 3.30.

– Oli pakko katsoa peli yöllä, että ehdin tänne Hartwallille tekemään haastiksia, Wiskari sanoo ja naurahtaa.

Wiskari kertoo NHL:n katsomisen sopivan hänelle mainiosti aikaerosta huolimatta. Hän tosin myöntää erikoisen rytminsä vaikuttavan toisinaan myös parisuhteeseensa.

Wiskari on ollut vuodesta 2013 asti naimisissa Pauliina Wiskarin kanssa. Perheeseen kuuluvat myös 7-vuotias poika ja 5-vuotias tytär.

– Kyllähän se parisuhteeseen vaikuttaa siten, että sellaisia säännöllisiä rapsutuskeikkoja joudun tekemään yläkertaan, että toinen nukahtaa ja kömmin takaisin katsomaan peliä.

Pauliina ja Arttu Wiskari kuvattuna elokuussa 2019 Wiskarila-ravintolan avajaisissa.­

Wiskari kuvailee olevansa harvinainen yksilö, sillä hän pärjää aina noin 5–6 tunnin yöunilla. Hän ei edes muista, milloin olisi nukkunut yöllä enemmän kuin kuusi tuntia. Hän kertoo nykyisen rytminsä syntyneen armeija-aikoina, jolloin herätys oli aina aamuviideltä.

Wiskari sanoo normaalin rytminsä olevan sen tyyppinen, että hän menee nukkumaan aamuviiden aikoihin ja herää 10–11 aikaan aamupäivällä. Hän on yrittänyt muuttaa rytmiään huonoin tuloksin.

– Olen käynyt ihan lääkärissäkin tästä asiasta. Kysyin, miten voi olla, että saatan neljä tuntia pyöriä sängyssä ja en saa nukuttua. Kun vihdoin saan unesta kiinni, nukun noin neljä tuntia ja olen sitten taas aivan virtaa täynnä.

Wiskarin mukaan lääkärissä todettiin, ettei hän vain tarvitse niin paljon unta kuin toiset ihmiset.

– Unilääkkeet minulla on sitä varten, jos minun on pakko tehdä jotain heti aamusta. Jos vaikka pitäisi olla seitsemältä aamulla lentokentällä. En ikinä pääsisi sinne, jos yrittäisin mennä normaalisti nukkumaan.

Kun kuopus oli nuorempi ja nukkui huonosti, Wiskari valvoi tämän kanssa yöt NHL-kiekkoa katsellen.

– Tyttömme ei nukkunut öisin ensimmäiseen kolmeen vuoteen. Meillä on muun muassa selfieitä, kun hän istuu sitterissä jätskipuikko kädessä ja minulla on energiajuoma kädessä ja katsomme NHL:ää, että siitä on ollut hyötyäkin, kun olen öisin valvonut.

Wiskari kommentoi NHL-asioita myös Twitter-tilillään. Maanantaina hän jakoi alla olevan meemikuvan jättimäiseen pelaajakauppaan liittyen.

Kuvassa on Columbus Blue Jacketsin päävalmentaja John Tortorella. Jättikaupassa tähtihyökkääjä Pierre-Luc Dubois lähti Columbuksesta Winnipegiin ja Patrik Laine siirtyi toiseen suuntaan.