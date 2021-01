Tämä tekee tulikuumasta Mikko Rantasesta erityisen NHL-tähden – kesävalmentaja lataa hurjan ennustuksen

Ismo Lehkonen: ”Hän on satakiloinen veistos.”

Mikko Rantanen (vas.) on aloittanut kauden tehokkaasti. Ykköspuolustaja Cale Makar on säestänyt vahvasti takalinjoilla.­

Ei mitään uutta Denverin taivaan alla. Mikko Rantanen on kovassa iskussa ja pisteitä ropisee tehtaan takuulla. Colorado Avalanchen 24-vuotias tähtihyökkääjä on aloittanut kauden räväkästi.

Rantanen paahtaa parhaillaan kuuden ottelun maaliputkessa. Kauden avausottelussa noustelainen jäi pisteittä, mutta sen jälkeen tahti on ollut kova: kuusi maalia ja kahdeksan pistettä kuudessa ottelussa. Rantanen jakaa tällä hetkellä NHL:n maalipörssin kärkipaikan Max Paciorettyn kanssa.

Ennusmerkit entistä kovempaan tykkikauteen olivat ilmassa jo ennen kautta.

Rantasen kanssa kesäjäillä sekä syksyn kuplapudotuspelien jälkeen jäällä töitä tehnyt kiekkovalmentaja ja C Moren asiantuntija Ismo Lehkonen pääsi näkemään ensimmäistä kertaa kunnolla lähietäisyydeltä, millaisesta pelaajasta oikein on kyse.

– Positiivinen yllätys oli se, kuinka kestävä pelaaja ja kuinka urheilulliset pohjat hänellä on. Puhutaan isosta pojasta, joka ei katkea millään. Hän on satakiloinen veistos, jolla on kaikki ominaisuudet tehty tasapuolisesti lajia varten. Lajitaitojen lisäksi hän on vahva, sitkeä ja elastinen, Lehkonen kertoo.

Eniten Lehkonen yllättyi Rantasen henkisestä kovuudesta ja oikeanlaisesta aggressiivisuudesta. 193-senttinen ja 98-kiloinen voimapesä on herkkäkätinen pistelinko, josta löytyy särmää.

– Se on vaikein asia opettaa pelaajalle. Kiekolliseen peliin pelaajan pitää olla rento, mutta samalla pitäisi pystyä olemaan kova riistopelaaja ja aggressiivinen kaksinkamppailija. Tässä Mikko on eliittiä. Tilannekovuudessa, oli sitten kiekollisena tai kiekottomana, hän pystyy ottamaan maksimit irti.

– Mikko on helvetin aggressiivinen. Jostain ihmeen katkaisijasta hän pystyy vääntämään niin, että hänestä tulee nopeasti pelottavan aggressiivinen ja räjähtävä kun on sen paikka, Lehkonen luonnehtii.

Lehkosen näkemyksen mukaan Rantanen on mainettaan aggressiivisempi taitopelaaja.

– Hänellä on järjettömän kova kilpailuvimma. Hän ei halua hävitä kaksinkamppailuita. Se lähtee siitä asenteesta, että on ihan sama kuka tulee vastaan, se vastustaja lähtee katolleen. Ruvetaan oikeasti puhumaan sellaisesta pelaajasta, joka on maailmanluokan kovin ja monipuolisin laituri. Kaikki osa-alueet ovat eliittitasoa.

Mikko Rantanen kuuluu NHL:n kovakuntoisimpiin suomalaispelaajiin.­

Lajitaidollisten ja fyysisten ominaisuuksien lisäksi Lehkosen mielestä erityisen tähtipelaajan Rantasesta tekee luonne.

– Hän on aina hyvällä päällä. Se on poikkeuksellinen juttu, että oli tilanne mikä tahansa, Mikko huokuu aina hyväntuulisuutta. Jos pelaa samassa jengissä tai ketjussa, hänen ympärillään on mahdotonta, että joku asia alkaisi vituttaa. Mikon kanssa pelatessa on pakko pistää parasta tiskiin, koska Mikolle käy kaikki, hymähtää Lehkonen.

– Ei ole sattumaa, että hän on jatkuvasti parempi ja parempi pelaaja. Kupolissa raksuttaa koko ajan peli ja se, mitä hän tarvitsee tai ei tarvitse harjoittelussa. Hän on todella älykäs urheilija, joka tekee just eikä melkein niitä juttua, jotka palvelevat jääntason toimintaa.

Dominointi ei tapahdu missä tahansa joukkueessa. Rantanen on tutkaparinsa Nathan MacKinnonin kanssa joukkueen kantavia voimia Coloradossa, joka kuuluu kauden suurimpiin mestarisuosikkeihin.

Nathan MacKinnonin (29) johtama ykkösketju on kantanut Coloradoa.­

Viime syksyn kuplapudotuspeleissä Colorado oli lännen puolella Stanley Cup -suosikkeja, mutta matka katkesi katkerasti jo toisella kierroksella seitsemännessä ottelussa Dallas Starsia vastaan. Joukkue ammentaa syksyn pettymyksestä paljon uuteen kannujahtiin.

– Mikolla meni ihan tunteisiin se, että he eivät menneet päätyyn asti viime syksynä. Hän jahtaa nyt ihan tosissaan kannua. Ne pelaajat, jotka pelaavat Mikon kanssa, ovat onnellisessa asemassa.

Rantanen on muodostanut viime vuodet yhden sarjan parhaista ketjuista viime kauden Hart Trophy -finalisti MacKinnonin ja kapteeni Gabriel Landeskogin kanssa.

– MacKinnon ja Landeskog eivät voi kiukutella Mikon kanssa, koska Mikko pystyy hoitamaan kaiken tarvittaessa eikä luista puolustamisesta. Jos siinä ketjussa olisi joku muu sorsa pyörimässä naama näkkärillä, näillä veijareilla menisi vati helposti nurin. Kun Mikkoa on laitettu välillä toiseen ketjuun pelaamaan, se ketju on alkanut yhtäkkiä toimia, ja samaan aikaan MacKinnon ja Landeskog ovat vaatimassa Mikkoa takaisin ykkösketjuun.

– Mikko osaa lukea myös tulostaulua, ja ymmärtää milloin pitää puolustaa. Hän hoitaa sentterinkin hommat, jos muilla jätkillä on vähän laiskempi ilta. Hän ei hyydy.

Viidettä NHL-kautta pelaavan Rantasen henkilökohtainen piste-ennätys on toissa kaudelta, kun hän takoi 74 ottelussa tehot 31+56=87. Edeltävällä kaudella saldo oli niin ikään kova 29+55=84.

Rantasesta on muovautunut NHL:ään takuuvarma piste per peli -pelaaja, jonka katto hipoo taivaita.

– Mikko on nyt 24-vuotias eli hän on vielä alkutaipaleella. Mikko oppii koko ajan. Katto on se, että tuohon päälle tulee 1 000 NHL-peliä lisää ja siihen kylkeen pystyy helposti hahmottaa pinna per peli -tahdin. Sen jälkeen nostellaan paitaa kattoon, povaa Lehkonen.