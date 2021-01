Jarmo Kekäläisen toiminta Patrik Laineen kanssa hämmästyttää asiantuntijaa

Patrik Laineesta tulee tämän kauden jälkeen rajoitettu vapaa agentti.

Maalitykki Patrik Laine on NHL:n kuuma puheenaihe vielä tuoreen seurasiirtonsakin jälkeen.

Kanadalaisen TSN-kanavan Insider Trading -ohjelmassa puitiin hiljattain Laineen sopimustilannetta hänen uudessa seurassaan Columbus Blue Jacketsissa.

Tesoman tykin 7,5 miljoonan dollarin arvoinen sopimus päättyy tämän kauden jälkeen ja hänestä tulee rajoitettu vapaa agentti.

TSN:n sisäpiiritoimittaja Pierre LeBrun pitää yllättävänä, että Columbuksen general manager Jarmo Kekäläinen ei ole vielä avannut jatkosopimusneuvotteluja Laineen leirin kanssa.

LeBrun arvelee Kekäläisen luottavan vahvaan henkilökohtaiseen suhteeseensa maanmiehensä Laineen kanssa. Seurapomo uskoo tuoreen tähtensä haluavan jatkaa seurassa pidempään.

– Kekäläinen kertoi minulle käyneensä viime viikonloppuna mahtavan keskustelun Laineen kanssa. Siinä käytiin läpi seuran pitkän tähtäimen tavoitteita ja Laineen halua olla osa joukkueen menestystä, LeBrun sanoi.

LeBrunin mielestä Laineen edustajilla tuskin on kiirettä neuvottelupöytään, sillä he haluavat asiakkaansa ehtivän ensin sopeutua elämään uudessa seurassaan. Sopimusasioiden aika on paljon myöhemmin.

– Tämä tulee olemaan sopimusneuvotteluiden kuuma kysymys: tiedämme Kekäläisen tarjonneen kahdeksanvuotista, eli NHL:n sääntöjen mukaan maksimimittaista, jatkosopimusta Pierre-Luc Duboisille. Hän haluaa kaiken järjen mukaan toimia samoin Laineen kanssa, LeBrun sanoi.

LeBrun arvelee liigan talousnäkymien ja palkkakaton olevan kuitenkin sellainen, että Laineen ei kannata sitoa itseään seuraan keskipitkää mittavammalla sopimuksella.