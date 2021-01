Kommentti: Jesse Puljujärven latu on nyt auki NHL:ssä – mutta vielä tärkein puuttuu

Jesse Puljujärvi on osoittanut olevansa valmis NHL:ään. Seuraavaksi pitäisi hyödyntää ilmassa roikkuvat tehopisteet, kirjoittaa Ville Touru.

Jesse Puljujärvi on ollut mukana tuulettelemassa useaa maalia viime peleissä, mutta oma tehosaldo on vielä laiha.­

Jesse Puljujärven toista NHL-yritystä on takana nyt kahdeksan ottelun verran. Otanta on vielä pieni, mutta kuitenkin tarpeeksi suuri siihen, että Puljujärvi, 22, on osoittanut olevansa täysin eri mies kuin edellisvisiitillään pari vuotta sitten.

Puljujärvi kuuluu NHL:ään.

193-senttinen torniolainen ei ole enää mikään hontelo ripakinttu, vaan härkämäinen jässikkä, joka voimakkaalla luistelullaan ja ulottuvuudellaan on hankala vastus kenelle tahansa.

Työmoraalistaan Puljujärvi ei ole lipsunut kertaakaan alkukauden aikana. Hän ei enää ajaudu haahuilemaan pelin ulkopuolelle, kuten aiemmin, vaan rynnii jatkuvasti päättäväisen suoraviivaisesti ytimeen.

Jesse Puljujärvi (vas.) ei ole todellakaan arastellut. Kuva Edmontonin ottelusta Torontoa vastaan 22. tammikuuta.­

Kahdeksan ottelun pistesaldo on kuitenkin vielä laiha 0+2.

Se ei kerro koko totuutta Puljujärven otteista, mutta samalla se kertoo, mistä vielä kiikastaa: tulosketjun paikan vakiinnuttaakseen on myös tehtävä tulosta.

Puljujärvi osoitti ensin luotettavuutensa kolmosketjussa. Nyt hän on saanut runsaan kahden viime pelin ajan viilettää Edmonton Oilersin ykkösketjussa Connor McDavidin ja Ryan Nugent-Hopkinsin rinnalla.

Ketju on toiminut hyvin ja luonut useita vaarallisia tilanteita hyökkäyspäähän.

Ketjun ollessa tasakentin jäällä sekä Oilersin että vastustajan maaliodottamien suhdetta mittaavassa tilastossa (xGF%) lukema on 77 %. Se tarkoittaa, että Puljujärven ketju on ollut maaliodottamassa niskan päällä liki 80–20-suhteella vastustajaan nähden.

Puljujärven vastaava henkilökohtainen lukema kauden kahdeksan pelin ajalta on mainio 64 %. Se on McDavidin ja Nugent-Hopkinsin jälkeen selvästi koko Oilersin kolmanneksi paras.

Vaatimattoman pistetilastonsa suhteen Puljujärvi on ollut hieman epäonnekas. Sunnuntain ottelussa Winnipegiä vastaan hän sai yhden syöttöpisteen, mutta vähän onnekkaammilla pompuilla pisteitä olisi hyvin voinut tulla vaikka kolmekin. Se oli todennäköisesti Puljujärven Oilers-uran paras peli.

Myös keskiviikkoaamun ottelussa Puljujärvellä oli yksi tuhannen taalan paikka, minkä lisäksi hän tarjoili vielä yhden huippupaikan McDavidille.

Puljujärvestä on muovautunut väkevä maalineduspelaaja, ja sinne hän myös päättäväisenä pyrkii. Siltä paikalta Puljujärvi on todistanut kahden viime pelin aikana jo kolmea Oilersin maalia lähietäisyydeltä – saamatta yhteenkään tehopistettä.

Jesse Puljujärvi häärii vaarallisena maalinedustalla.­

Päävalmentaja Dave Tippett on kehunut Puljujärveä ja tämän työmoraalia vuolaasti. Eivätkä puheet ole jääneet vain lämpimäksi höpöttelyksi.

Puljujärven saamasta luotosta kertoo ennen kaikkea se, että kahden viime pelin aikana hän on ollut McDavidin, Nugent-Hopkinsin ja Leon Draisaitlin kanssa neljäntenä hyökkääjänä jäällä loppuhetkillä, kun Oilers on hakenut raivoisasti maalia.

Puljujärven otteissa kaikki viittaa siihen, että myös numerotulosta alkaisi väkisin tulla.

Siihen tiivistyykin nyt suurin kysymys ja Puljujärven seuraava askel toistaiseksi mallikkaasti sujuneessa NHL:n valloituksessa. Tekopaikoissa – joita McDavidin rinnalla tulee – on oltava vielä paljon terävämpi.

Vaikka kaikki edistyneet tilastot näyttäisivät loistavilta, tärkein ja lopulta ainoa merkityksellinen tilasto näkyy tulostaululla.

Ilmassa roikkunut maali tekisi takuulla hyvää myös itseluottamukselle.

Puljujärvellä on kuitenkin nähdyn perusteella kaikki eväät vakiinnuttaa paikka Oilersin kärkiketjussa. Myös joukkueen kokonaisuutena heikko laituritilanne sataa tällä hetkellä suomalaisen laariin.

Kaukalon ulkopuolellakin Puljujärvi on nyt eri mies kuin viimeksi. Aiemmin pahasti takkuillut englannin kieli luistaa jo paljon paremmin. Puljujärvi on itsekin myöntänyt, että pahasti vajavainen kielitaito vaikeutti viime kerralla joukkueeseen sisään pääsemistä.

Nyt Puljujärvi on kaikilla tavoin paljon kypsempi NHL:ään.