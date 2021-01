Kommentti: NHL:ään siirtynyt suomalainen julisti ”valloittavansa toisen puolen maailmasta” – nyt polleat puheet kuulostavat vähättelyltä

Juuso Välimäki on ollut alkukauden parhaita suomalaispuolustajia NHL:ssä, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

– Nyt lähden valloittamaan toista puolta maailmasta.

Juuso Välimäki ei pitänyt kynttilää vakan alla, kun hän hyppäsi Calgaryn-koneeseen joulukuun puolivälissä.

Välimäki, 22, teki lähtemättömän vaikutuksen Tampereen Ilveksen takalinjoilla pari kuukautta kestäneen lainapestinsä aikana. Syyskaudella SM-liigan parhaana puolustajana loistanut Välimäki tikkasi 19 otteluun maireat pisteet 2+17=19.

Välimäki oli syyskauden harvoja NHL-tason lainapelaajia liigajäillä, mikä näkyi kaikessa tekemisessä. Pelillinen johtajuus, päivittäinen ammattimaisuus, kilpailullisuus ja kypsyys erottivat hänet massasta.

Calgary Flamesin kesän 2017 ykköskierroksen varaus väläytteli potentiaaliaan jo kaudella 2018–19, kun hän murtautui Flamesin pelaavaan kuusikkoon tulokkaana.

Elokuussa 2019 harjoituskaudella tullut vakava polvivamma keskeytti nousukiidon. Pitkä, henkisesti raskas kuntoutusjakso pakotti Välimäen sivuun pelihommista yli vuodeksi. Lyhyt laina Ilveksessä oli pelikunnon lisäksi ennen kaikkea pääkopalle tärkeä pätkä.

– Olkapäiltä lähti iso painolasti pois. Nyt ei tarvitse pelätä, Välimäki kertoi ennen NHL-kautta.

Kun kiekko putosi jäähän tammikuun alussa, Välimäki tiesi ja tunsi kropassaan, että hän on valmis lopulliseen läpimurtoon NHL:ssä Flamesin takalinjoilla.

Alkukausi on antanut odotuksille katetta. Välimäki on ollut alkukauden parhaita suomalaispuolustajia NHL:ssä.

Kautta on pelattu vasta muutama hassu ottelu, joten tässä vaiheessa on turha tehdä suuria linjanvetoja suuntaan tai toiseen, mutta Välimäen kohdalla ei ole kyse parista ottelusta. Otantaa ja todistusaineistoa on pidemmältä ajalta.

Ilman oikean polven eturistisiteen repeämää Välimäki olisi pelannut vakiominuutteja Flamesin alakerrassa jo viime kaudella.

Flamesin seurajohdossa on laskettu sen varaan, että nuori suomalaispuolustaja pystyy kantamaan luottominuutteja tällä kaudella, mutta sisäänajo pitkän tauon jälkeen tehdään maltilla.

Kausi on alkanut kolmosparissa Nikita Nesterovin, 27, pakkiparina. Neljässä ottelussa peliaikaa on tullut keskimäärin 16.22 minuuttia, mikä on joukkueen puolustajista viidenneksi eniten.

Hierarkiassa edellä ovat kapteeni Mark Giordano, Noah Hanifin, Chris Tanev ja Rasmus Andersson. Välimäen rooli alkukaudella on selkeästi enemmän puolustava, mikä heijastuu hänen rooliinsa erikoistilanteissa. Välimäki ja Nesterov muodostavat tappopartion toisessa alivoimakoostumuksessa.

Tasakentällisin Välimäki–Nesterov-pari on ollut takuuvarma. Yksinkertaisia siirtoja kiekon kanssa paineen alla, kypsää etäisyyksien hallintaa, oikea-aikaista syöttötarjontaa ja vahvaa kaksinkamppailupelaamista laitojen lähellä.

Natural Stat Trickin 5–5-pelin maalipaikkojen suhdetta laskevassa tilastossa (SCF%) Välimäki (68%) on Flamesin puolustajista toiseksi paras ja Nesterov (69,39%) paras. Kaikista vähintään 50 minuuttia pelanneista NHL:n puolustajista he muodostavat kärkikaksikon ennen Colorado Avalanchen tähtipuolustajaa Cale Makaria (67,86%).

Maaliodotusarvojen suhdetta laskevassa tilastossa (xGF%) Välimäen prosenttilukema (62,75%) on niin ikään Flamesin puolustajien toiseksi paras ja Nesterovin (64,84%) paras. Molemmat mahtuvat tässä tilastossa koko sarjan kymmenen parhaan puolustajan joukkoon.

Koska Välimäki oli pelannut NHL:ssä ennen tätä kautta vasta 24 runkosarjaottelua, hänet lasketaan yhä tulokkaaksi. Välimäki voi siis kilpailla parhaalle tulokkaalle jaettavasta Calder Trophysta, mutta näihin pysteihin vaaditaan kovaa numerotulosta hyökkäyssuuntaan.

Se ei ole Välimäen kohdalla vielä realismia. Matka kohti hänen suurta tavoitettaan eli Flamesin ykkösparia rakentuu pala palalta luotettavan ja aktiivisen peruspelaamisen kautta alkuun kolmosparin roolissa.

Tässä roolissa Välimäki on ollut täyttä rautaa ensimmäisten viikkojen aikana.

Välimäki on saanut kaikessa hiljaisuudessa jämäkän alun NHL:n valloitukselleen.