Entinen NHL-pakki tuli Suomeen ja SM-liigaan – kokee nyt täysin uusia asioita: ”Se on kyllä tosi outoa”

Joe Morrow pelaa ensi kertaa elämässään tyhjille katsomoille. Entinen NHL-pakki on Ässiltä kova hankinta, ja hän sai vielä seurakseen vanhan pelikaverinsa Ty Rattien.

Joe Morrow, 28, pelasi viime viikolla ensimmäiset ottelunsa SM-liigassa. Monille jääkiekkoilijoille se on jo koronapandemian ajalta tuttua, mutta liki 11 kuukautta pelaamatta olleelle kanadalaiselle pelit olivat ensimmäiset tyhjien katsomoiden edessä.

– Se on kyllä tosi outoa, välillä tuntuu kuin olisi harjoituksissa. Ilman faneja ei ole kiva pelata. Sitä kuitenkin jo pienestä pitäen tottuu, että katsomossa on aina joku: isovanhemmat, kavereita, perhettä... On outoa, kun siellä ei ole yhtään ketään, Morrow hymähtää Ilta-Sanomille.

– Se ei tosiaan ole hauskaa, mutta saamme kuitenkin pelata jääkiekkoa huippuliigassa. NHL:ssäkin olin joskus niin keskittynyt peliin, etten edes huomannut faneja, mutta kyllä se tuo energiaa ja tunnetta peliin, kun saa hyvän taklauksen tai maalin, ja yleisö mylvii. Toivotaan, että helmikuussa tai vähän myöhemmin saisimme ihmisiä peleihin.

Morrow törmäsi myös toiseen koronapandemian tuomaan uutuuteen. SM-liigassa siirryttiin kesken kauden käyttämään ns. kokovisiirejä, joissa on tosin reikiä leuan alueella.

Kypärät eivät ole olleet pelaajien suosiossa.

– Siinä tulee tosi kuuma, minkä lisäksi se menee huuruun ja hiki valuu pitkin visiiriä. Ääreisnäkö kärsii pahasti. Kiekkoa on vaikea nähdä, jos ei katso alaspäin. Olisi tosi kiva päästä niistä eroon, mutta toki teemme mitä ikinä tarvitseekaan, että liigaa pystytään pelaamaan ja kaikki pysyvät turvassa.

Kokovisiiri ei kuitenkaan tullut yllätyksenä tai järkytyksenä Morrow’lle.

– Asia tehtiin minulle etukäteen selväksi, että sillä pitää pelata, eikä tuollaisen asian pidä ratkaista päätöksiä tehtäessä. Siihen kyllä tottuu, Morrow painottaa.

SM-liiga velvoittaa tällä hetkellä pelaajat käyttämään kokovisiiriä. Kuvassa Ässien kultakypärä Peter Tiivola ottelussa HIFK:ta vastaan 14. tammikuuta.­

Pitkään pelaamatta ollut Morrow pääsi viime viikolla toden teolla pelien makuun, kun Ässät pelasi peräkkäisinä päivinä vieraspelit Sportia ja JYPiä vastaan.

– Back-to-back pelit heti alkuun oli kova paketti, kun en ollut pelannut pitkään aikaan. Ei ollut helppoa, mutta tein parhaani ja pyrin parantamaan. Haluan auttaa tätä joukkuetta voittoihin.

– Ensivaikutelmani Porista ovat hyvät: tämä on tosi puhdas kaupunki. Vähän on kylmä ja pimeä, mutta on myös ollut kiva, että on satanut lunta.

Morrow’n pakkiparina on luutinut Kasper Kotkansalo, 22. Bostonin yliopistossa kolme viime kautta kiekkoillut espoolainen on ollut avuksi Morrow’lle.

– Hän puhuu tosi, tosi hyvää englantia ja kääntää minulle kaikki jutut. On helpompi pelata, kun ymmärtää, mitä toinen sanoo. Kommunikointi on iso osa lätkää. Hän oli yhdessä parhaista Yhdysvaltojen kouluista ja tekee kovaa hommia. Hän on yhä nuori kaveri ja tekee varmasti hyvän uran, Morrow sanoo.

Joe Morrow pelasi NHL:ssä myös Boston Bruinsin paidassa.­

Ässät ja sen kehitysjohtaja Tommi Kerttula jysäyttivät viime viikolla toisenkin kovan hankinnan, kun seura kertoi Ty Rattien siirrosta patapaitaan.

Morrow’lla on potentiaalia olla yksi liigan kärkipuolustajista, Connor McDavidinkin laidalla NHL:ssä viilettänyt Rattie voi puolestaan hyvinkin olla yksi liigan parhaista maalintekijöistä.

Morrow ja Rattie ovat vanhoja pelikavereita OHL:n Portland Winterhawksista.

Puolustaja Morrow oli ensimmäiset pari viikkoa Ässien ainoa pohjoisamerikkalainen pelaaja, joten Rattien mukaantulosta on hänelle varmasti apua myös sosiaalisella puolella.

– Se auttaa minua paljon, kun tänne tulee hyvä kaverini, jonka kanssa voin viettää aikaa. Hän on myös uskomaton lätkänpelaaja, joka auttaa tätä jengiä voittamaan. Hän tekee maaleja ja luo paikkoja. Hän on tosi, tosi hyvä pelaaja.

– Meillä on huippukemia ja toivottavasti pelaamme hyvin yhteen jäällä. Hän on loistava lisä joukkueeseen niin jäällä kuin sen ulkopuolella, Morrow ylistää Rattieta.