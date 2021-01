Patrik Laine hämmentyi kuullessaan kaupasta: ”Tavallaan pelottavaa” – yksi kysymys veti suomalaistähden hiljaiseksi

Patrik Laine saa nyt tilaisuuden loistaa joukkueen ykköstähtenä. Hän uskoo nousevansa Columbuksessa seuraavalle tasolle.

Lauantaina NHL:ssä jysähti. Patrik Laine kaupattiin Winnipegistä Columbukseen yhdessä Jack Roslovicin kanssa. Paluupostissa tuli Pierre-Luc Dubois.

Siirtoa osattiin odottaa, sillä Laineen, 22, leiristä oli jo kuukausia sitten ilmoitettu siirtohaluista. Kun jättikauppa lopulta toteutui, myös suomalaistähti itse hämmentyi.

– Olihan se shokki. Koskaan ei tiedä, mitä odottaa. NHL:ssä on aina huhuja, mutta kun minulle vihdoin kerrottiin tästä aiemmin tänään, olihan se eräänlainen shokki, enkä tiennyt mitä tehdä, Laine sanoi siirtopäivänsä iltana Blue Jacketsin mediatilaisuudessa.

– Uuteen paikkaan meneminen ja uusien kavereiden tapaaminen on tavallaan pelottavaa, mutta se menee hyvin. Tiedän muutaman jätkän sieltä, pari suomalaistakin. On mahtavaa olla nyt Blue Jacketsin jäsen. Olen iloinen, että he halusivat minut.

Laine kertoi etäyhdeyden välityksellä medialle tunnoistaan.­

Laine ei vielä itsekään tiedä, milloin hän pääsee pukemaan ensi kertaa uuden pelipaidan ylleen.

Suomalainen muuttaa nyt Kanadasta Yhdysvaltain Ohioon, joten myös työviisumi täytyy hoitaa. Sen jälkeen edessä lienee vielä koronakaranteeni.

– Nyt pakkailen tavaroitani ja olen valmis lähtemään, kun asiat järjestyvät, Laine kertoi kotoaan Winnipegistä käsin.

Jetsiä koko tähänastisen lähes 4,5 vuoden mittaisen NHL-uransa edustanut Laine hylkää tuttujen kulmien lisäksi myös pitkäaikaisia joukkuekavereitaan.

Ilmassa on myös haikeutta.

– Tämä oli tietenkin kova paikka. Joukkueessa oli paljon huippujätkiä, jotka olivat täällä koko ajan kanssani. Tämä on vähän surullinen päivä, mutta silti olen innoissani Columbuksessa olevasta uudesta mahdollisuudesta. Jetsistä minulle jää ikuisia ystäviä ja veljiä.

– Aion sanoa hyvästit kaikille, ja minähän näen heitä kulmaväännöissä ensi vuonna. Toivottavasti jo pudotuspeleissä.

Laineen viimeiseksi otteluksi Jetsissä jäi viime viikolla kauden avannut kohtaaminen Calgarya vastaan. Siinä hän viimeisen kädenjälkensä preerialle johtamalla joukkueensa voittoon ottelun parhaana pelaajana.

Laineen lähtö oli kova paikka myös monille Jetsin kannattajille. Hän oli kaupungissa pidetty pelaaja.

Mediatilaisuudessa Laineelta kysyttiin, millaisena hän uskoo itsensä muistettavan Winnipegissä.

– Toivottavasti hyvänä jätkänä. Yritin aina olla oma itseni, niin median ja fanienkin kanssa kuin jäälläkin. Yritin aina olla hyvä jätkä ja hyvä joukkuekaveri. Toivottavasti ihmisillä on hyvää sanottavaa ja hyviä muistoja numerosta 29.

Kun Laineelta kysyttiin, miksi asiat eivät lopulta menneet Jetsin kanssa toivotulla tavalla, suomalainen meni hiljaisen mietteliääksi ja pohti vastaustaan.

– Tämä on vaikea kysymys. Todella vaikea... En oikeastaan tiedä. Juuri nyt en halua miettiä sitä. Haluan jättää sen taakseni ja ottaa mukaani ne kaikki hienot muistot tästä joukkueesta ja joukkuekavereista.

– Ehkä tämä ei vain sopinut minulle ja joukkueelle, jossa on paljon syvyyttä ja huippupelaajia. Nyt vain oli minun aikani jatkaa matkaa. Ja Jets sai huiman pelaajan tilalleni.

Ainakin osasyyn on arveltu olevan, että Jetsissä Laine ei päässyt koskaan aivan joukkueen ykköstähdeksi. Nokkimisjärjestyksessä edellä olivat aina joukkueen suuret johtajat Blake Wheeler ja Mark Scheifele, joita päävalmentaja Paul Maurice piti arvossaan.

Columbuksessa Laineen asema muuttuu. Nyt hänestä tulee joukkueensa hyökkäyksen kirkkain timantti ja ykköstähti. Sen mukaista tulosta odotetaan.

– Tietysti jokaisen pelaajan unelma on olla se äijä, johon kaikki luottavat. Jos sellainen paikka aukeaa, teen kaikkeni ollakseni sen arvoinen, Laine pohti IS:n kysymykseen uudesta asetelmasta.

– Tiedän, että olen valmis siihen – ja hyvä pelaaja. Hieno mahdollisuus itselleni, minkä toivottavasti pystyn käyttämään. Olla keulakuva ja -hahmo tuolle joukkueelle. Näyttää osaamista ja esimerkkiä jäällä, Laine jatkoi itsevarmana.

Laine tunnetaan erityisesti armoitettuna maalintekijänä, mutta vuodet Winnipegissä opettivat hänelle muutakin.

– Kun tulin tänne 4,5 vuotta sitten 18-vuotiaana, nyt ero pelaamisessani siihen on kuin yöllä ja päivällä. Olen oppinut niin paljon tästä pelistä, kuinka olla pelaaja, joka voittaa kamppailuja. Näitä juttuja on paljon. Paljon on silti vielä kehitettävää.

– Mutta olen mielestäni hyvällä tiellä. Kauden avauspelini oli hyvä. Olen valmis ottamaan seuraavaan askeleen Columbuksessa, ja uskon, että se on iso.

Hatut jäällä eivät olleet epätavallinen näky Laineen Winnipeg-vuosien aikana. Kaikkiaan hän mätti Jetsille kahdeksan hattutemppua ja yhteensä 140 runkosarjamaalia.­

Laine on ehtinyt jo keskustella uusien esimiestensä, päävalmentaja John Tortorellan ja GM Jarmo Kekäläisen kanssa. Innostus on huokunut molemmista osapuolista.

Laineen sopimus on katkolla heti tämän kauden jälkeen, mutta Kekäläinen ilmoitti heti kaupan jälkeen aikeistaan rakentaa Laineen kanssa pitkää yhteistyötä. Suomalaispomo oli ilmoittanut halustaan myös Laineelle.

– Olen tietenkin avoin, Laine kommentoi neuvottelua mahdollisesta pitkästä jatkosopimusta.

– Toivottavasti tämä on paikka, jossa nautin elämisestä ja jääkiekon pelaamista. Kaikki mitä olen kuullut organisaatiosta ja kaupungista on ollut positiivista. Blue Jacketsilla on hyvä nuori joukkue ja toivottavasti pystyn tuomaan pelin- ja maalintekotaitoni joukkueeseen. Aion paiskia hommia niin kovaa kuin pystyn.

Viimeisen Winnipegin pelaajana Laine seurasi ottelut sivusta. Syyksi ilmoitettiin ylävartalovamma. Hän vakuuttaa, ettei siitä ole vaivaa enää Columbuksessa.

– Minun pitäisi olla pelikunnossa, kun pääsen sinne. Tämä ei ole mitää, mistä minun pitäisi olla huolissani. Uskon, ettei kenenkään tarvitse olla huolissaan, Laine sanoi.