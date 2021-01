Winnipegin tähtihyökkääjät kommentoivat Patrik Laineen siirtoa järkyttyneinä – ”Tämä ei ole hauskaa”

Nikolaj Ehlers ja Patrik Laine olivat parhaimpia ystävyksiä Winnipegissä.

Lauantaina alkuillasta Suomen aikaa varmistui, että NHL:n suomalainen tähtihyökkääjä Patrik Laine, 22, jättää taakseen Winnipegin ja Kanadan. Hänen uusi osoitteensa on Columbus Blue Jackets Yhdysvaltojen Ohiossa.

Jättikaupassa Jarmo Kekäläisen Blue Jackets sai Winnipegistä myös 23-vuotiaan Jack Roslovicin. Winnipegiin puolestaan matkasivat Columbuksesta pois halunnut tähtisentteri Pierre-Luc Dubois sekä kolmannen kierroksen varausvuoro vuodelle 2022.

Laineen ympärillä oli pyörinyt kiivaita siirtospekulaatioita ennen kauden alkua ja vielä kauden käynnistyttyä. Joka tapauksessa Winnipegin tähtipelaajat vaikuttivat järkyttyneiltä maalitykin siirrosta.

Sportsnet julkaisi videoita lehdistötilaisuudesta, jossa Winnipegin Nikolaj Ehlers ja Blake Wheeler kommentoivat Laineen siirtoa.

Tanskalainen Ehlers, 24, ja Laine olivat Winnipegissä mitä parhaimpia ystäviä.

– Minulla on ollut hänen kanssaan erittäin hyvä suhde toisesta vuodestani, hänen ensimmäisestä vuodestaan, lähtien. Olimme vierasreissuilla kämppiksiä, olimme kuin veljiä heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Tämä ei ole hauskaa, Ehlers harmitteli.

Ehlers sanoi, että Laine oli joukkuekaveri, jota hän kaipaa paljon. Laine ja Ehlers pelasivat yhdessä Winnipegissä kaudesta 2016–2017 lähtien, jolloin suomalainen NHL:ssä debytoi.

– Tällainen on tämän bisneksen huono puoli, Ehlers totesi.

Yhdysvaltalainen Wheeler, 34, on toiminut Winnipegin kapteenina juuri kaudesta 2016–17 alkaen.

– En aio valehdella. Tämä on surullista, Wheeler aloitti.

– Laine on ollut merkittävä tekijä askelissa, jota seura on ottanut viimeisen neljän vuoden aikana, siitä lähtien, kun ”Pat” varattiin. On siis surullista, että joudumme käymään nyt tällaisen keskustelun, mutta se on osa lajimme luonnetta, kapteeni sanoi lehdistölle.

Samaan syssyyn Wheeler lisäsi, että odottaa innolla, millaista lisäarvoa joukkue saa Dubois’n liittyessä kokoonpanoon.

Vuoden 2016 draftissa ykkösenä varattiin Auston Matthews, kakkosena Laine ja kolmantena Dubois.