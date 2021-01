Agentti paljasti – uudet joukkuetoverit ovat jo olleet yhteydessä Patrik Laineeseen

Patrik Laine on saanut jo viestejä uusilta joukkuetovereiltaan.

Patrik Laine on myyty osana usean pelaajan kauppaa NHL-jääkiekkoliigan Winnipeg Jetsistä Columbus Blue Jacketsiin, Jets kertoi Twitterissä sen jälkeen kun useat pohjoisamerikkalaiset mediat olivat uutisoineet asiasta. Laineen lisäksi Jack Roslovic siirtyy general manager Jarmo Kekäläisen johtamaan Blue Jacketsiin.

TSN:n ja The Athleticin maineikas jääkiekkotoimittaja Pierre LeBrun twiittasi kaupan varmistuttua Laineen mietteitä suomalaistähden agentin Andy Scottin lausumina.

– Hän (Laine) on hyvin innoissaan Columbuksesta. Hän on jo saanut viestejä uusilta joukkuetovereiltaan ja puhunut uuden valmentajansa ja GM:n kanssa. Teemme suunnitelmia, jotta hän pääsee Columbukseen mahdollisimman pian aloittamaan karanteeninsa, Scott kertoi.

Winnipeg Jets saa kaupassa Pierre-Luc Duboisin ja kolmannen kierroksen varausoikeuden vuonna 2022.

– Joukkueemme hyökkäyksen vahvistaminen on ollut prioriteetti, ja Patrik Laineen ja Jack Roslovicin hankinnat tekevät sen. Patrik on pelaaja, jonka tunnemme erittäin hyvin, ja hänestä on nopeasti tullut yksi liigan parhaista maalintekijöistä. Jack on jännittävä nuori pelaaja, jolla on mahtava potentiaali, ja olemme innoissamme, että tuomme hänet kotiin Columbukseen Blue Jacketsin pelaajan, Kekäläinen sanoi joukkueensa nettisivuilla.

Laine ja Dubois olivat kesällä 2016 NHL:n varaustilaisuuden toinen ja kolmas valinta. Laine, 22, pelasi nuoren uransa tehokkaimman NHL-kauden 2017–2018, jolloin hän laukoi 82 ottelussa 44 maalia ja syötti 26.

Laineen siirtoa on uumoiltu jo jonkin aikaa, sillä viime kaudella hän juuttui Winnipegin kakkosketjuun. Laineen nykyisen sopimus umpeutuu tämän kauden jälkeen, ja hän tavoittelee ensi kaudeksi palkankorotusta. Jetsille se on vaikea pala joukkueen palkkakaton takia.

Laine avasi kuluvan kauden kahdella maalilla ja yhdellä maalisyötöllä Jetsin ensimmäisessä ottelussa, mutta on sen jälkeen ollut sivussa yläkehovamman takia.

Dubois puolestaan teki juuri ennen kauden alkua kaksivuotisen ja 10 miljoonan dollarin arvoisen jatkosopimuksen, mutta on pyytänyt Columbukselta siirtoa. Dubois'n toistaiseksi paras kausi oli 2018–2019, jolloin hän keräsi 27 maalia ja 61 tehopistettä. Dubois tuo Jetsiin myös puolustuksessa urakoivan hyökkääjän, joka pystyy pelaamaan sekä keskus- että laitahyökkääjänä.

Tällä kaudella Dubois on pelannut viisi ottelua, joissa hän on tehnyt yhden maalin.