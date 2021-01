Patrik Laine on kaupattu NHL:ssä – Jarmo Kekäläinen järjesti jättisiirron

Patrik Laine siirtyy Columbus Blue Jacketsiin.

Suomalaistähti Patrik Laine on kaupattu NHL:ssä Winnipegistä Columbukseen. Seurat tiedottivat asiasta lauantaina.

Toiseen suuntaan siirtyy Columbuksesta joukkueen ykkössentteri Pierre-Luc Dubois.

Laineen mukana Winnipegistä tulee myös Columbuksesta kotoisin oleva Jack Roslovic, ja Winnipegiin Dubois’n mukana matkaa kolmannen kierroksen varausvuoro vuodelle 2022.

Kaupan junaili Columbuksen GM Jarmo Kekäläinen. Yleisessä tiedossa oli, että Dubois halusi ulos joukkueesta.

– Hyökkäyksen vahvistaminen on ollut ensisijainen tavoitteemme. Laineen ja Roslovicin hankinta auttaa juuri siinä, Kekäläinen kommentoi seuran tiedotteessa.

– Patrik on pelaaja, jonka tunnemme erittäin hyvin ja josta on lyhyessä ajaassa tullut yksi NHL:n taitavimmista maalintekijöistä. Jack puolestaan on jännittävä nuori pelaaja, jossa on iso potentiaali. Olemme innoissamme, kun tuomme hänet kotikaupunkinsa joukkueeseen.

Dubois’n tavoin myös Winnipegistä lähteneet Laine ja Roslovic olivat toivoneet siirtoa. 23-vuotias Roslovic oli rajoitettu vapaa agentti ja teki nyt kaksivuotisen, 3,8 miljoonan sopimuksen Columbuksen kanssa.

Kaupan 22-vuotiaat päätähdet Laine ja Dubois varattiin NHL:ään peräkkäisillä vuoroilla kesän 2016 varaustilaisuudessa. Suomalainen toisena, kanadalainen kolmantena.

– Pierre-Luc on on ollut tärkeä palanen joukkuettamme neljän viime kauden ajan, mutta nyt oli molempien osapuolten kannalta oikea aika jatkaa eri suuntiin, Kekäläinen lausui.

Laineen sopimus Columbuksen kanssa umpeutuu tämän kauden jälkeen. Hänen oikeutensa säilyvät kuitenkin Ohiossa vielä sen jälkeenkin.

NHL:n sääntöjen mukaan Columbuksen on tarjottava Laineelle tämän kauden jälkeen vähintään vuosipalkaltaan 7,5 miljoonan dollarin arvoista sopimusta, mikä on hänen tämän kauden palkkansa.

Suomalaisista Blue Jacketsin joukkueeseen kuuluvat Laineen lisäksi maalivahti Joonas Korpisalo ja Mikko Koivu, joka ei kuitenkaan ole vielä päässyt pelaamaan yhtäkään peliä joukkueessa.

Laine ehti edustaa Jetsiä reilun neljän kauden ajan.

306 runkosarjaottelun aikana Laine takoi hävittäjäpaidassa hurjat 140 maalia ja 110 syöttöä eli 250 tehopistettä.

Laineen toistaiseksi viimeiseksi jäänyt maali Winnipeg Jetsissä syntyi Suomen aikaa perjantaiaamuna 15. tammikuuta 2021 jatkoajalla Calgaryn verkkoon.­

Laineen tällä erää viimeiseksi otteluksi Winnipegin riveissä jäi kuluvan kauden avausottelu viime viikolla Calgarya vastaan, jossa hän johti joukkueensa jatkoaikavoittoon tehoillaan 2+1 ja valittiin ottelun parhaaksi pelaajaksi.

Sen jälkeen Laine on ollut sivussa neljästä Jetsin viime ottelusta. Syyksi on ilmoitettu ylävartalovamma, jonka vakavuudesta ei kuitenkaan ole tietoa.

Laineen kauppaaminen tuo Winnipegissä mieleen vuosikymmenten takaiset tapahtumat. Vuonna 1996 Jets kauppasi hurjaa tulosta takoneen suomalaistimanttinsa Teemu Selänteen Anaheimiin.

Selänne kaupattiin neljännellä NHL-kaudellaan, Laine heti viidennen alussa. Selänne ehti tehdä Winnipegille 147 maalia, Laine 140.