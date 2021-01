Kommentti: Jarmo Kekäläisen käsissä kiehuu nyt likainen soppa – koko NHL seuraa, mitä suomalaispomo tekee

Columbuksen ykkössentteri Pierre-Luc Dubois haluaa ulos joukkueesta. Jarmo Kekäläisen johtamassa joukkueessa tilanne kärjistyi varhain perjantaiaamuna entisestään, kirjoittaa Ville Touru.

NHL:n tämän hetken kuumimmasta puheenaiheesta ei ole pienintäkään epäselvyyttä. Se ei ole Patrik Laineen loukkaantuminen tai hänen siirtohalunsa, vaan Columbus Blue Jacketsin Pierre-Luc Dubois.

Kauden kynnyksellä rajoitettuna vapaana agenttina kaksivuotisen jatkosopimuksen tehnyt 22-vuotias kanadalainen haluaa pois Columbuksesta.

Usein vastaavissa tilanteissa julkisuudessa kuullaan lähinnä jotakin sisäpiiristä epäsuorasti vuodettuja tietoja siirtohaluista tai välirikoista, mutta nyt asia on harvinaisen selvä.

Columbuksen tulisieluinen päävalmentaja John Tortorella ei turhia kierrellyt, vaan ilmoitti viime viikolla suoraan, että Dubois haluaa pois, ja että tämä on kertonut siitä myös muulle joukkueelle.

Päätös muualle siirtymisestä ei ole Dubois’n itsensä käsissä. Siitä päättää Columbuksen GM Jarmo Kekäläinen.

Dubois on ollut kauden viidessä ottelussa kaukana parhaasta tasostaan. Kaikesta huokuu, että hän on jo henkisesti ulkona joukkueesta.

Jo edellisottelussa Detroitia vastaan Tortorella istutti Dubois’ta välillä penkillä epätyypillisen pitkään.

Suomen aikaa varhain perjantaiaamuna pelatussa ottelussa Tampa Bayta vastaan tilanne kärjistyi uusiin sfääreihin.

Dubois ei käynyt jäällä enää kertaakaan ensimmäisen erän jälkeen, vaan istua kökötti ilmekään värähtämättä penkin päässä kahden erän ajan.

Kyse ei ollut loukkaantumisesta, vaan Tortorella teki harvinaisen selväksi, kuka on isäntä talossa.

Tortorellan kova ratkaisu johtui luultavimmin Dubois’n esityksestä erityisesti viimeiseksi jääneessä vaihdossaan avauserän loppupuolella.

John Tortorella vannoo äärimmäisen kurin nimeen. Hänen silmilleen ei hypitä.­

Siinä Dubois puolestaan teki selväksi, ettei häntä kiinnosta enää pelata Columbuksessa. Hän surffasi flegmaattisena kaukalossa, ei edes yrittänyt voittaa kaksinkamppailua hyökkäyspäässä ja liukui selkänä suorana vaihtoon.

Vaihdon voit katsoa täältä.

Syy Dubois’n lähtöhaluihin ei ole tiedossa, mutta monet epäilevät sen olevan Tortorella. Tähän viittaisi myös valmentajan viimeviikkoinen lausunto, jossa hän kertoi, ettei tarkalleen tiedä Dubois’n lähtöhalujen syytä.

Todella vaativan ja autoritäärisen, tarvittaessa palautteen huutomyrskyllä päin naamaa antavan Tortorellan johtamistyyli ei välttämättä ole kaikkien makuun. Hänen joukkueissaan ei sallita minkäänlaista sooloilua tai luistamista työnteosta. Tortorellan joukkueessa yksilöt eivät koskaan nouse kollektiivin yläpuolelle.

Hän ei todellakaan ole valmentaja, joka käsittelee asioita hienovaraisen maltillisesti.

Esimerkiksi elokuun pudotuspeleissä Columbuksen penkillä todistettiin tilannetta, jossa Tortorella ja Dubois karjuivat kiivaina toisilleen.

Jos kaksikon välit olivat jo ennestään tulehtuneet, Tampa Bay -ottelu oli kenties lopullinen räsähdys, josta ei välttämättä ole enää paluuta.

Joukkuekaverit kiemurtelivat ottelun jälkeen ykkössentteriinsä ja tämän penkitykseen liittyvien kysymysten edessä.

– Meillä on ollut keskustelumme Lucin kanssa. Hän on yksi meistä, kunnes toisin ilmoitetaan, kapteeni Nick Foligno sanoi.

Tortorella puolestaan ilmoitti heti lehdistötilaisuuden alkuun, ettei aio kommentoida millään tavalla Dubois’n penkitystä mutta heltyi kuitenkin puhumaan hieman asiasta.

– Pelaajan tehtävä on näyttää minulle. Jos pelaa oikealla tavalla, pääsee kentälle. Ymmärrän, miksi kysytte näitä kysymyksiä, mutta kysytte väärältä henkilöltä. Minä olen vain valmentaja, jonka tehtävä on yrittää voittaa pelejä.

Tortorellan mielestä tilanteessa ei varsinaisesti ollut mitään erikoista.

– Olen valmentanut Dubois’ta tällä tavalla muutaman vuoden saadakseni hänet kasvamaan niin pelaajana kuin ammattilaisena, joten mikään ei muuttunut.

Dubois itse kieltäytyi saapumasta median eteen kohuottelun jälkeen.

Dubois aloitti Columbuksessa nyt neljännen NHL-kautensa.­

Ei todellakaan ole joukkueen edun mukaista, että sen paras hyökkääjä joko istuu penkillä tai ei ole halukas laittamaan kaukalossa itseään likoon.

Columbus on voittanut kauden viidestä ottelustaan vain yhden. Kurssi pitää saada käännettyä nopeasti, sillä tällä kaudella taistelu pudotuspelipaikoista on divisioonien sisällä harvinaisen raakaa. Jokainen ottelu on käytännössä neljän pisteen peli.

Katseet kääntyvätkin nyt Kekäläiseen, jonka puhelin soinee tällä hetkellä taukoamatta muiden GM:ien tiedustellessa Dubois’n hintaa.

Kekäläisen peliliikettä odotetaan NHL-ympyröissä herkeämättä.

Suomalaispomolle tilanne on varmasti kaikkea muuta kuin mieleinen. Hän varasi Dubois’n GM-uransa korkeimmalla, kolmannella vuorollaan vuoden 2016 varaustilaisuudessa – Patrik Laineen ja Jesse Puljujärven välissä – ja on rakentanut seuran tulevaisuutta ykkössentterinsä varaan.

Vielä kesäkuussa 2016 Jarmo Kekäläistä (vas.) ja Columbuksen kykyjenetsintäpomoa Ville Siréniä hymyilytti, kun seuran kultapoika Dubois vei ensi kertaa Blue Jacketsin paidan ylleen varaustilaisuudessa.­

Kekäläinen on tehnyt seurapomourallaan monia onnistuneita pelaajakauppoja, mutta tätä kauppaa hän ei varmasti haluaisi tehdä.

Suomalaisen käsissä muhiva soppa on kuitenkin kiehumassa siihen pisteeseen, että jotakin on tehtävä. Näin ei voi jatkua, jos kausi halutaan pelastaa.

– Dubois on nyt kaupattava tässä tilanteessa. Tämä on menossa rumaksi, kolminkertainen Stanley Cup -voittaja Patrick Sharp laukoi jenkkikanava NBCSN:n studiossa lähettäen viestin Kekäläisen suuntaan.

22-vuotias härkämäinen taitosentteri, joka on vasta matkalla kohti uransa huippua on pelaaja, jonka palveluksista ovat pomminvarmasti kiinnostuneet kaikki NHL-joukkueet.

Eri asia on, kuinka moni joukkue on todella valmis pulittamaan Kekäläiselle vaaditun hinnan.

Vielä nykyisen sopimuksensa jälkeen rajoitettuna vapaana agenttina pysyvän Dubois’n vaihtoarvo on niin suuri, ettei hänen kaltaisensa vonkaleen liikuttelu ole kovin yksinkertaista.

Paluupostissa pitäisi lähtökohtaisesti tulla ainakin huippuluokan keskushyökkääjä. Selvää on, että Dubois’n sisältävä kauppa olisi joka tapauksessa jättiluokan siirto. Mitään tilpehööriä vastaan Kekäläinen ei häntä käsistään päästä.

Kekäläisen käsissä oleva ratkaisu on NHL:n tämän hetken kuumin puheenaihe.

Kaikki kehittelevät nyt vuorollaan visioita kaupasta, jolla Dubois voisi siirtyä jonnekin. Sosiaalinen media on täyttynyt fanien siirtoehdotelmista, joilla Dubois saataisiin omaan joukkueeseen.

Mitä Kekäläinen tekee?­

Sisäpiiritoimittaja Nick Kypreos raportoi viime viikolla tiedostaan, jonka mukaan Dubois haluaisi ensisijaisesti siirtyä kotikulmilleen Montrealiin. Konkretiaa on kuitenkin vielä hyvin vähän.

Tilanne ei ole Kekäläiselle uusi. Vasta toissa kaudella hän yritti turhaan taivutella pois halunneita joukkueensa supertähtiä Artemi Panarinia ja Sergei Bobrovskia jäämään. Nämä olivat päätöksensä tehneet, eikä pää enää kääntynyt.

Perjantaiaamun ottelun tapahtumien perusteella myös Dubois on päätöksensä tehnyt. Nyt NHL-maailman katseet kääntyvät Kekäläiseen.