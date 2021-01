Sebastian Aho hätyyttelee jo Teemu Selännettä NHL:n suomalaistilastossa – Jari Kurrinkin selkä näkyy

Carolina Hurricanesin Sebastian Aho on aloittanut uuden NHL-kauden vähintäänkin kelvolla tavalla.

Carolina Hurricanesin tähtihyökkääjä Sebastian Aho on noussut viidennellä NHL-kaudellaan Suomen kiekkohistorian neljän käänteentekevimmän nuoren pelaajan joukkoon. Tilastosta raportoi urheilumedia TSN.

23-vuotias Aho teki voittomaaliksi jääneen 3–2-osuman alkuviikon ottelussa Nashville Predatorsia vastaan. Varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa pelattu ottelu päättyi Carolinan voittoon maalein 4–2.

TSN:n mukaan Aho on nyt iskenyt 21 voittomaalia viidellä ensimmäisellä NHL-kaudellaan. Lukema oikeuttaa hänet jo nyt jaetulle kolmannelle sijalle suomalaistilastossa, kun typistettyä runkosarjaa on pelaamatta yli 50 ottelua.

Edellä ovat vain viisinkertainen Stanley Cupin voittaja, Edmontonin hyökkääjä Jari Kurri (26 voittomaalia viidellä ensimmäisellä NHL-kaudella) sekä uransa alkuvuodet Winnipegissä pelannut ja Anaheimissa Stanley Cupin voittanut Teemu Selänne (23 voittomaalia).

Aho majailee tilastossa Ilkka Sinisalon (21) rinnalla ja Esa Tikkasen (20) sekä Aleksander Barkovin (20) edellä.

Aho on aloittanut viime viikolla käynnistyneen NHL-kauden piste per peli -tahtia. Hän on kerännyt kolmessa ottelussa tehopisteet 1+2=3. Otteluista Carolina on voittanut kaksi ja hävinnyt yhden.

Carolinan joukkue kärsii parhaillaan koronatartunnoista. Suomalaisittain kutkuttavat perjantain ja lauantain ottelut Barkovin tähdittämää Florida Panthersia vastaan siirrettiin tautitapausten vuoksi.

