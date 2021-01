Harvinaisia ulostuloja – NHL:n venäläinen supertähti ilmaisi tukensa vangitulle Aleksei Navalnyille

Artemi Panarin ja Igor Denisov tukevat Aleksei Navalnyita.

Artemi Panarin pelaa New York Rangersissa. Hän on yksi NHL:n suurimmista tähdistä.­

New York Rangersin venäläinen tähtihyökkääjä Artemi Panarin ilmaisee kuvapalvelu Instagramissa tukensa kotimaansa oppositiojohtajalle Aleksei Navalnyille. Navalnyi pidätettiin viime sunnuntaina, kun hän palasi maahan Saksasta, missä hän oli hoidossa ja toipumassa novitshok-myrkytyksen jälkeen.

– Navalnyi vapaaksi, Panarin sanoo käyttämässään aihetunnisteessa.

Panarinin ulostulo on poikkeuksellinen venäläiseltä urheilijalta. Pääsääntöisesti maan urheilutähdet ovat näyttäytyneet julkisuudessa presidentti Vladimir Putinin tukijoina. Esimerkiksi juuri jääkiekkohuiput ovat olleet näyttävästi Putinin vankkureissa ”Putin Teamin” Aleksandr Ovetshkin keulakuvanaan.

Panarin, 29, rikkoi tätä tapaa jo kesällä 2019, kun hän avasi näkemyksiään sports.ru:lle.

– Ennen olin taipuvainen samaan mielipide-ilmastoon kuin maassamme on vallalla: että kaikki hyökkäävät meitä kohtaan ja sortavat meitä. Nyt tiedän, että muuallakin on hyviä ihmisiä, jotka ajattelevat meistä hyvää.

– Siihen on syynsä, miksi meihin kohdistetaan sanktioita, Panarin sanoi.

Panarin päivitteli haastattelussa Putinin 20 vuoden valtakautta.

– Se johtuu siitä, että sananvapautta ei ole. Ei ole kanavia, jotka kertoisivat isoäideille totuuden, Panarin sanoi viitaten ilmeisesti muun muassa valtiollisiin televisiokanaviin.

Dallas Starsin Aleksander Radulov on tykännyt Panarinin päivityksestä, mikä sekin on noteerattu venäläismediassa. Radulov on ollut harvoin esillä poliittisissa asioissa eikä häntä ole nähty esimerkiksi Ovetshkinin lailla kampanjoimassa Putinin puolesta.

Myös toinen merkittävä venäläisurheilija, maan jalkapallomaajoukkueen entinen kapteeni Igor Denisov, ilmaisi torstaina sports.ru:n kautta tukensa Navalnyille.