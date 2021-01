NHL:n kovimmat puolustajatähdet ylistävät Miro Heiskasta – P.K. Subban latasi hurjan ennustuksen: ”Ei epäilystäkään”

Miro Heiskanen, 21, on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen NHL:n muihin tähtipuolustajiin.

Dallas Starsin suomalaispuolustaja Miro Heiskanen, 21, on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt nousta yhdeksi joukkueensa avainpelaajista.

Heiskanen päätti viime kautensa upeisiin pudotuspeleihin, joissa kevään 2017 draftin kolmosvaraus iski 27 otteluun tehot 6+20=26 ja johdatti Starsin aina Stanley Cup -finaaleihin saakka.

Arvostetun urheilumedian The Athleticin tuoreessa artikkelissa pohditaan jo, onko Heiskasesta jopa voittamaan NHL:n parhaalle puolustajalle annettava Norris Trophy. Palkintoa ei ole voittanut vielä yksikään suomalainen.

Heiskasen potentiaalia arvioimaan oli pyydetty kuusi parhaan puolustajan palkinnon vähintään kerran voittanutta NHL-tähteä: Nicklas Lidström, Erik Karlsson, P.K. Subban, Victor Hedman, Roman Josi ja Scott Niedermayer.

Kovan tason kollegat eivät säästele kehujaan kuvaillessaan Honkaa pelaajana. Yksi ominaisuus toistuu jokaisen vastaajan arviossa: nuorukaisen silmiä hivelevän helpon näköinen luistelu ihastuttaa kaikkia.

– Hänen luistelunsa on ilmiömäistä. Hän saa pelin näyttämään todella helpolta luistelullaan ja liikkumisellaan. Se on erityistä. Hän oli yksi liigan parhaista luistelijoista jo 19-vuotiaana, ja häntä on hauska seurata, New Jersey Devilsin pakkitähti P.K Subban totesi.

Tampa Bay Lightningin Viktor Hedman pääsi näkemään Heiskasen taidot läheltä, kun joukkueet kohtasivat Stanley Cup -finaaleissa syyskuussa.

– Ennen finaalisarjaa keskityimme paljon Miroon ja yritimme keksiä keinon horjuttaa häntä. Se on vaikeaa. Hän pystyy luistelemaan pois pahoista paikoista ja on todella dynaaminen. Sellaista pelaajaa on vaikea vastustaa, Hedman arvioi.

San Jose Sharksin Erik Karlsson huomautti myös, että teknisen taidon lisäksi myös suomalaisen peliäly on huippuluokkaa, ja vähintään yhtä tärkeä osa huippupelaajan taitopakissa.

Mitä Norris Trophyyn tulee, tähtijoukko muistutti, että valinta parhaista parhaaksi on aina monen tekijän summa, ja kilpailu on vuodesta toiseen kovaa. Siitä huolimatta, Heiskasella on kaikki mahdollisuudet tehdä jonain päivänä suomalaista kiekkohistoriaa.

– Pelasin häntä vastaan vuoden 2019 pudotuspeleissä ja pääsin näkemään minkälaiselle tasolle hän voi päästä. Hän on matkalla Norris Trophyn voittajaksi, siitä ei ole epäilystäkään. Hänellä on se potentiaali, kaiken pitää vain osua kohdalleen, Subban totesi.

Dallas Stars ja Heiskanen eivät päässeet aloittamaan uutta kautta suunnitellusti. Starsin joukkueessa todettiin harjoituskauden aikana 17 koronatartuntaa. Stars pääsee avaamaan kautensa näillä näkymin viimein perjantaina, kun se kohtaa Nashville Predatorsin kotikentällään.