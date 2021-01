NHL:n suomalaisherkkupala peruttiin – Carolina Hurricanesin koronatauko pidentyy

Carolina Hurricanesin viikonlopun ottelut jouduttiin siirtämään.

NHL-seura Carolina Hurricanesin perjantain ja lauantain ottelut Florida Panthersia vastaan joudutaan siirtämään joukkueessa löytyneiden koronatartuntojen takia.

NHL tiedotti asiasta keskiviikkona. Jo eilen liiga oli ilmoittanut Hurricanesin ja Nashville Predatorsin Suomen aikaa keskiviikkoaamulle kaavaillun ottelun siirrosta.

Keskiviikon tiedotteessa kerrottiin, että viisi Hurricanesin pelaajaa on tällä hetkellä NHL:n koronavirukseen liittyvien poissa olijoiden listalla. Joukkueen harjoitustilat on suljettu ja ne pysyvät suljettuina niin kauan kuin on tarpeellista.

Suomalaisille NHL-faneille siirto on harmittava uutinen. Lauantai-illan ottelu, jossa Hurricanesin Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen olisivat ottaneet mittaa muun muassa Floridan Aleksander Barkovista, olisi pelattu Suomen aikaa parhaaseen katseluaikaan, kello 20.00 alkaen.

Hurricanes on voittanut kaksi tällä kaudella pelaamastaan kolmesta ottelusta.