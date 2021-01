Patrik Laine on jälleen siirtohuhujen keskellä – yksi asia on häntä jahtaaville seuroille elintärkeä

Patrik Laineen nimi pyörii jälleen kauppaspekulaatioissa.

Winnipegin maalitykki Partrik Laine ei pelannut tiistain NHL-kierroksella, kun Jets voitti Ottawan 3–. Suomalaisen pelikuntoon paluun aikataulu ole vielä selvillä.

Loukkaantuminen ei kuitenkaan ole ainoa syy, miksi Laineen nimi on tiukasti otsikoissa Kanadassa.

Laine pyysi syksyllä siirtoa uuteen seuraan. Tämän jälkeen hänet on yhdistetty useisiin eri siirtoihin. Jets yritti löytää sopivaa kauppakumppania, mutta tulosta ei tullut.

Winnipeg Sunin toimittajan Bruce Garriochin mukaan syystalven epäonnistuneet treidikeskustelut eivät tarkoita, että Laineen tulevaisuus olisi varmuudella Winnipegissä. Suomalaisen sopimus päättyy kuluvan kauden jälkeen. Hän on sen jälkeen oikeutettu välimieskäsittelyyn, jos seura ja pelaaja eivät pääse yhteisymmärrykseen tulevien vuosien rahallisesta korvauksesta.

Loogisin kauppakumppani Jetsille on Jarmo Kekäläisen Columbus Blue Jackets, jolla on riveissään tyytymätön tähtipelaaja. Sentteri Pierre-Luc Dubois on jo aiemminkin yhdistetty Laine-vaihtokauppaan.

– Jos Laineen hankkiva seura saa sen pelaajan, joka esiintyi kauden avausottelussa, heillä on käsissään tähtipelaaja vuosiksi eteenpäin, toimittaja kirjoitti kauden avauksessa kaksi maalia iskeneeseen suomalaiseen viitaten.

– Voitte olla varmoja, että Kekäläistä kiinnostaisi enemmän kuin vähän. Laineen puhdas maalintekokyky auttaisi Jacketsia varmasti.

Jackets solmi Duboisin kanssa juuri kahden vuoden jatkosopimuksen, eli seura, joka hänet hankkii, saa pitää tähtipelaajan riveissään ainakin kesään 2023 saakka. Harva seura olisi valmis laittamaan pöydälle pitkää riviä laatupelaajia tai varausvuoroja Laineen saamiseksi, jos he eivät kaupantekovaiheessa pääse sopuun jonkin mallisesta jatkopaperista.

Garrioch spekuloi, että Laineen ensi kauden palkka voisi tämän seurauksena olla jopa yhdeksän miljoonaa dollaria vuodessa, eikä sellaisen summan maksaminen ole Jetsille erityisen houkutteleva ajatus. Tamperelainen paukutti ennen loukkaantumistaan kauden avausottelussa tehot 2+1 ja keräsi harjoítusleirilläkin kehuja. Otteet ovat varmasti kiinnittäneet huomiota muuallakin.

– Jackets ei ole jamassaan yksin. Detroit, Philadelphia, New Jersey ja Chicago ovat joukkueita, jotka voivat olla kiinnostuneita. Myös Carolina Hurricanes on mainittu, mutta siinä ei ole järkeä, koska he eivät varmasti halua laittaa noin paljoa rahaa peliin jatkosopimuksen eteen.