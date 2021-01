Jesse Puljujärvi haluaa olla nyt mies NHL-kaukalossa – kertoo uudesta alustaan: ”Juttuja, jotka tajuaa pidemmän päälle”

Jesse Puljujärven uutta NHL-yritystä on takana kolmen ottelun verran. Jalat pysyvät tiukasti maassa.

Edmontonin Jesse Puljujärvi on uuden NHL-kauden seuratuimpia suomalaispelaajia.

Muutaman vuoden takainen nelosvaraus lähti 22-vuotiaana yrittämään toistamiseen NHL:n valloitusta puolentoista kauden mittaisen Oulun-visiitin jälkeen.

Kolmen ensimmäisen ottelun aikana Puljujärvi ei ole vielä onnistunut avaamaan pistetiliään. Vastuu kolmosketjussa on ollut maltillista, peliaikakeskiarvo 12.34 minuuttia.

Puljujärvi ei ole säkenöinyt, mutta tekemisestä on huokunut, että hän on nyt paljon kypsempi NHL:ään kuin vielä pari vuotta sitten.

Vahva luistelija on paiskinut kaukalossa töitä kovalla asenteella ja käyttänyt 193-senttistä ja yli 90-kiloista kroppaansa aiempaa tehokkaammin.

– Ihan ok on mennyt. Olen pyrkinyt pellaamaan vahvuuksillani. Luistelemaan paljon ja ampumaan. Olen nauttinut paluusta NHL-kentille, Puljujärvi kertoo Ilta-Sanomille.

– Kamppailupelaamissa olen mennyt paljon eteenpäin. Viime vuonna sain kamppailla liigassa paljon miesten kanssa isoja minuutteja. Siihen pyrin nytkin satsaamaan. Että pystyn olemaan mies kentällä.

Vancouverin Quinn Hughes oli hätää kärsimässä Puljujärven käsittelyssä.­

Ensimmäiset ottelut ovat osoittaneet Puljujärvelle, että hänellä on kaikki rahkeet pärjätä NHL-tasolla.

Henkseleitään torniolainen ei kuitenkaan lähde paukuttelemaan, vaan jalat pysyvät tiukasti maan pinnalla.

– Mutta pitkän kauden aikana pelejä on paljon. Tärkeintä olisi pystyä pitämään tämä hyvä taso koko ajan. Ettei menisi ylös alas. Sehän olisi tärkeä.

– Parhaimmillani pystyn kyllä pelaamaan NHL:ssä.

Puljujärvi on osoittanut ahnauttaan ja päättäväisyyttään heti ensimmäisissä peleissä. Kymmenellä laukauksellaan hän on Oilersin kolmanneksi ahkerin laukoja. Torstaina Vancouveria vastaan Puljujärvi tulitti peräti seitsemän kutia kohti maalia.

– Se on ollut ihan tietoinen ratkaisu. Pieni kaukalo eroaa paljon isosta kaukalosta. On hyviä paikkoja ampua vähän pienemmistäkin kulmista. Pyrin ampumaan paljon.

Puljujärvi on pohtinut, missä pitää seuraavaksi parantaa.

– Molempiin suuntiin pitää pelata vielä paremmin, ja pidempiä hyökkäyksiä pitäisi saada. Sitä kautta kun tulee paikkoja, niin pitäisi olla tosi tyly maalipaikoissa.

Puljujärvi on rymistellyt kaukalossa kovalla asenteella. Kuten kuva osoittaa, välillä hän on jopa lentänytkin.­

Edellisottelussa lauantaina Montrealia vastaan Puljujärvi pääsi päätöserässä ottelun jo ratkettua ykkösketjuun maailman kenties parhaan jääkiekkoilijan Connor McDavidin ja toisen ykkösvarauksen Ryan Nugent-Hopkinsin rinnalle.

Oilers oli kuitenkin 1–5-tappioon päättyneessä ottelussa pahasti alakynnessä, eikä suomalaisen ykkösketjukomennuksesta jäänyt suuremmin kerrottavaa.

Puljujärvi ei usko, että portit huippuketjuun aukeavat vielä sen vakituisemmin näin alkuvaiheessa kautta.

Eikä se tällä haavaa ole hänen päätavoitekaan.

– Tärkein tavoite on, että saisin pelata NHL:ssä ja nauttia siitä. Se on kaikista isoin juttu.

– Kunhan joukkueena pärjäämme hyvin ja saisin itse olla siinä mukana auttamassa joukkuetta, niin se olisi parasta.

Puljujärvi pelaa nyt Edmontonissa uuden valmentajan alaisuudessa. Joukkuetta toista kautta putkeen käskee kurinalaisuuden nimeen vannova Dave Tippett – jolla riittää yhä sen kanssa savottaa Oilersissa.

– Hyvänoloinen koutsi on ollut. Hän on vain ohjeistanut minua pelaamaan omilla vahvuuksillani, omaa peliä ja kovaa luistelua. Sanoi, ettei tarvitse turhia jännitellä, hyvin se menee.

Puljujärvi on kuitenkin Tippettille vain yksi pelaaja muiden joukossa, eikä hänen kanssaan ole sen tarkemmin pureuduttu ensimmäisten pelien suorituksiin.

– Emme ole puhuneet yksilöinä mitään peleistä. Pelkästään joukkuetasolla, Puljujärvi kertoo.

Lehdistötilaisuudessa kauden toisen pelin jälkeen Tippett kuitenkin kehui Puljujärveä ja tämän työmoraalia. Valmentajan mukaan on vain ajan kysymys, milloin näillä esityksillä myös verkko alkaa heilua.

Puljujärvi on paahtanut määrätietoisesti kohti maalia.­

Silmiinpistävä muutos Puljujärven toisessa NHL-yrityksessä on ollut myös pelinumero. Vanha tuttu 98 sai jäädä. Tilalle tuli 13.

Ysikasi muistutti liikaa vaikeista kolmesta ensimmäisestä NHL-kaudesta.

– Nyt on kokonaan uusi alku. Se tässä vaihdossa on taustana.

– Numerolla 13 ei ole sen suurempaa tarinaa. Aika vähän numeroita oli vapaana, kun katossakin roikkuu aika monta.

Muutos aiempaan on myös kohentunut englannin kielen taito. Kielimuuri hankaloitti edellisellä yrityksellä jokapäiväistä elämää, ja joukkueeseenkin oli hieman huonosti muita ymmärtäneenä tuppisuuna vaikea päästä sisään.

– Kyllähän se vaikeutti, kun en melkein yhtään puhunut englantia. Nämä ovat näitä juttuja, jotka tajuaa pidemmän päälle. Että mitä pitää osata, ja mitä tämä jääkiekko on. Se ei ole pelkkää pelaamista, Puljujärvi pohtii.

– Koko ajan kielitaito kehittyy, ja se auttaa varmasti moneen asiaan. Kehitän sitä koko ajan, kuten kaikkea muutakin.

NHL:n pohjoisimpaan pitäjään palatessaan Puljujärvi ei asettunut asumaan ihan mihin tahansa kerrostaloluukkuun.

– Minulla on ihan talo. Tässä on kolme taloa vierekkäin, mulla on yksi niistä. Tällainen pitkulainen. Pari kerrosta, ihan kivan kokoinen, Puljujärvi selostaa.

– Koskisen Mikko tiesi näistä kämpistä ja kuka niitä omistaa. Tässä oli sellainen omistaja, joka on Oilersin pelaajille näitä vuokrannut. Laitoin sille viestiä, niin tämä hoitui hienosti, Puljujärvi iloitsee.