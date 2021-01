Pomo otti välittömästi yhteyttä Aleksander Barkoviin, kun kauppahuhut leimahtivat – suomalaistähteä onniteltiin Floridassa

Barkovin tilanne nousi puheenaiheeksi Pohjois-Amerikassa, mutta suomalaiskapteeni vakuuttelee uskollisuuttaan.

Floridan Aleksander Barkovin nimi ponnahti NHL-väen huulille torstaina, kun kanadalainen mediajätti TSN uutisoi lähteisiinsä nojaten, että useammatkin joukkueet ovat tiedustelleet suomalaistähden saatavuutta Panthersin uudelta GM:ltä Bill Zitolta.

Syy tiedusteluihin on TSN:n mukaan se, että joukkueet epäilevät Barkovin haluja jatkosopimukseen Floridan kanssa.

Barkovin, 25, sopimus Panthersin kanssa kattaa vielä tämän ja ensi kauden, jonka jälkeen hän on rajoittamattomana vapaana agenttina oikeutettu tekemään sopimuksen minkä tahansa joukkueen kanssa.

Barkovilta kysyttiin kuumaksi perunaksi nousseista siirtohuhuista perjantaina Panthersin mediatilaisuudessa.

Paikallinen toimittaja paitsi kysyi Barkovin ajatuksia aiheeseen myös onnitteli pilke silmäkulmassa tätä ensimmäisistä häneen kohdistuneista siirtohuhuista NHL-uran aikana.

– Itse asiassa kuulin eilen jotain juttuja. Mutta enpä usko niiden olevan totta. En ainakaan ole käynyt kenenkään kanssa mitään keskusteluja, Barkov sanoi.

Hän kertoi GM Ziton ottaneen heti yhteyttä TSN:n uutisen jälkeen.

– Bill puhui heti kanssani ja sanoi, etteivät ne ole totta. Kaikki on hyvin. Keskityn nyt kauden aloitukseen.

– Ja kiitoksia, että mainitsit näiden olleen ensimmäiset siirtohuhuni. Arvostan, Barkov heitti hymy huulessa takaisin.

Barkov vastaili kysymyksiin kauppahuhuista.­

Siirtohuhujen taustalla lienee ainakin se, että Barkovin seitsemän NHL-kauden aikana hän ei ole päässyt maistamaan Floridassa pisaraakaan menestystä. Joukkue on päässyt pelaamaan näinä vuosina vain yhden ainoan oikean pudotuspelisarjan (2016).

Jos Barkov tekisi seuralle selväksi haluttomuutensa jatkosopimukseen, Panthersin olisi siinä tapauksessa järkevää kaupata hänet ennen nykyisen kontrahdin päättymistä, jolloin seura saisi suomalaistimantistaan vielä jotakin vastineeksi.

Barkov kuitenkin vakuutteli uskollisuuttaan pantterilogolle.

– En ole kertaakaan käynyt keskusteluja tästä asiasta (vapaaksi agentiksi pääsystä tai muualle siirtymisestä). Haluan pysyä ja voittaa täällä. Suurin päämääräni on voittaa täällä ja yritän tehdä kaikkeni auttaakseni tätä joukkuetta voittamaan.

– En tiedä, mistä nämä huhut tulivat. Mutta ei siinä mitään. Tämä on bisnestä. Ehkä se on hyvä, että minusta puhutaan vähän, Barkov pohti.

Nyt Floridassa puhaltavat muutosten tuulet. Viime kauden jälkeen pitkään joukkuetta johtanut Dale Tallon sai lähteä, ja uudeksi GM:ksi pestattiin vuosia Jarmo Kekäläisen apulaisena Columbuksessa työskennellyt Zito.

Myös pelaajistossa tapahtui suuria muutoksia, ja pukukopin ovet kävivät urakalla.

Panthersin piti aloittaa kautensa jo torstaina, mutta avausvastus Dallasin koronaryppään takia kauden ensimmäinen peli onkin ohjelmassa vasta sunnuntaina kotikaukalossa Chicagoa vastaan.

Barkov uhkuu toiveikkuutta uuden kauden kynnyksellä.

– Tämä on jo kahdeksas kauteni samassa organisaatiossa, mutta nyt minusta tuntuu ensi kertaa, että on raikas uusi alku. Kaikki on uutta. Meillä on uusi joukkue, uusia jätkiä ja uusi johtoporras. Monille kavereille tämä on uusi kappale elämässä ja uralla.

– Ja uskon, että me muutamat, jotka olemme olleet täällä pidempään tunnemme myös tämän olevan uusi alku.

Kapteeni on pitänyt näkemästään harjoitusleirillä.

– Monet näyttivät loistavilta. Vauhti ja työmoraali olivat korkealla. Kaikki ovat innoissaan.

Barkovilla on nyt rinnallaan uudet ketjukaverit.­

Barkov on saanut myös rinnalleen ykkösketjuun uudet laiturit, Ottawasta tulleen Anthony Duclairin ja osavaltiovihollisesta Tampasta siirtyneen Carter Verhaeghen.

– Minusta tuntuu hyvältä pelata heidän kanssaan. Siinä on kaksi todella hyvää pelimiestä ja nautin heidän kanssaan pelaamisesta.

– Meidän pitäisi olla hyvä ketju. On hyvä, että ketjussa on Duclairin kaltainen maalintekijätyyppi. Verhaeghe on puolestaan loistava syöttäjä, Barkov valotti.