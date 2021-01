Aleksander Barkovista tuli NHL:n siirtomarkkinoiden kuuma nimi – tästä syystä muut seurat pommittavat Floridan pomoa

Florida Panthersin GM Bill Zito haluaa pitää suomalaistähtensä.

Florida Panthersin suomalaiskapteeni Aleksander Barkov on kanadalaisen TSN:n mukaan NHL:n siirtomarkkinoiden tämän hetken kuuma puheenaihe.

Kanavan arvostettu kiekkotoimittaja Frank Seravalli kertoi Insider Trading -ohjelmassa, että moni seura viime viikkojen aikana lähestynyt Floridan general manageria Bill Zitoa ostohousut jalassa ja kysellyt Barkovin tilanteesta.

Seravallin mukaan Zito ei halua kaupata Barkovia, vaan tahtoo tehdä pelaajan kanssa jatkosopimuksen. Muut seurat eivät kuitenkaan usko Barkovin panevan nimeään Floridan tarjoamaan paperiin.

25-vuotiaan Barkovin nykyinen sopimus Floridan kanssa päättyy puolentoista vuoden kuluttua ja hänestä tulee sen jälkeen rajoittamaton vapaa agentti, eli hän saa siirtyä ilmaiseksi haluamaansa osoitteeseen. Zitolla alkaa siis olla kiire kaupata tähtensä, mikäli tämä ei halua jäädä Floridaan.

Bill Zito on Florida Panthersin tuore GM. Hänellä on taustaa myös pelaaja-agenttina. Zito edusti aikoinaan useaa suomalaistähteä, muun muassa Kimmo Timosta ja Tuukka Raskia.­

Seravalli kertoi, että Barkovin leiristä on viestitetty Floridan seurajohdolle pelaavan haluavan voittaa jotain Floridassa. He tahtovat Ziton hankkivan siihen tarvittavat pelaajat ja he myös aikovat antaa Zitolle mahdollisuuden tehdä pelaajahankintoja.

– Barkov tulee olemaan lähikuukausien avainhahmo siirtomarkkinoilla, Seravalli sanoo.

Barkov itse kertoi Urheilulehdelle hiljattain, ettei ole itse vielä pohtinut sopimustilannettaan Floridassa ja tulevaisuuttaan rajoittamattomana vapaana agenttina.

– Se nousee varmasti esiin jossakin kohtaa ja sitten mietitään sitä. Nyt on ollut ajatukset ihan muissa asioissa. Siinä, miten kehittyä pelaajana ja urheilijana, Barkov sanoi.