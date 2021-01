Jesse Puljujärvi sai kehuryöpyn Edmonton Oilersin päävalmentajalta – ”On vain ajan kysymys”

Dave Tippett on pitänyt Jesse Puljujärven uuden esiinmarssin tahdista.

Jesse Puljujärvi on pelannut kahden vuoden NHL-taukonsa jälkeen kaksi ottelua. Hän ei ole vielä päässyt tehopisteiden makuun.

Edmonton Oilersin suomalaishyökkääjä laukoi perjantain vastaisena yönä seitsemän kertaa kohti Vancouver Canucksin maalia ottelussa, jonka Oilers voitti 5–2.

Vain supertähti Connor McDavid (yhdeksän laukausta) ja eliittipelaaja Ryan Nugent-Hopkins (kahdeksan) käyttivät kutiaan ahkerammin kuin kolmosketjun Puljujärvi.

Oilersin päävalmentaja Dave Tippettiltä kysyttiin ottelun jälkeen Puljujärven, 21, otteista.

– Hän on iso, vahva poika. Suojaa kiekkoa ja laukoo hyvin. Hän on peräänantamaton, paiskoo hommia ja haluaa kiekon koko ajan, Tippett kehui Puljujärveä.

Päävalmentajan näkemyksen mukaan Puljujärvi alkaa tehdä pian myös tulosta.

– Hän on vielä matkalla takaisin (NHL:ään) ja on menossa oikeaan suuntaan. On vain ajan kysymys, että milloin verkko alkaa heilua. Hän on sitoutunut pelaamaan todella kovaa ja toteuttamaan pelissämme niitä asioita, joista olemme yhdessä sopineet. Hänessä on paljon nousupotentiaalia.

Myös Nugent-Hopkins on pannut merkille Puljujärven hyvät otteet.

– Hän pelaa vähän yksinkertaisemmin kuin aiemmin. Hän on aika iso poika, joka on myös aika hyvä luistelija. Jos hän käyttää kokoaan hyväkseen myös jatkossa ja pitää luistelunsa samanlaisena, hän saa (maalinteko)tilaisuuksia. Jokainen on pitänyt näkemästään tähän mennessä, Nugent-Hopkins ilmoitti medialle.