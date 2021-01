Tulikuuma Patrik Laine keräsi ylistystä – joukkuetoverin kuittailulla saattoi olla yllättävä lopputulos: ”Kysyin häneltä, milloin se tapahtuu”

Joukkuetoveri vitsaili Patrik Laineelle harjoitusleirillä, että tämä ei ole koskaan tapellut NHL:ssä. Laine ymmärsi yskän välittömästi.

Moni jääkiekon seuraaja Suomessa ja Pohjois-Amerikassa ehti pitkän syksyn ja alkutalven aikana kyseenalaistaa Patrik Laineen sitoutumisen nykyiseen joukkueeseensa Winnipeg Jetsiin – tietämättä asioista oikeastaan mitään.

Kipinää spekulaatioille antoivat muun muassa Pohjois-Amerikasta kantautuneet tiedot, joiden mukaan Laineen asioidenhoitajat olisivat vihjailleet, että Laineen myynti voisi hyödyttää sekä seuraa että pelaajaa.

Laine vastasi huhuihin ja spekulaatioihin tyypillisellä tavallaan: ensin hän pysyi aiheesta mahdollisimman vähäsanaisena, ja kun hänet pakotettiin median eteen Jetsin harjoitusleirillä, hän väisteli koko kysymystä kuin keiloja harjoituksissa.

Ja sitten Laine vastasi ”puhumalla” kaukalossa. Jetsin viimeöisessä kauden avausottelussa tulikuumana liekehtinyt Laine pakotti epäilijät syömään sanansa ja pitämään ajatuksensa omina tietoinaan. Kaksi maalia (joista toinen jatkoajalla) ja yksi maalisyöttö 4–3-jatkoaikavoitossa Calgary Flamesistä oli Laineen perinteistä huippuosaamista.

Mutta toisen erän lopulla nähtiin hieman epätyypillisempää Lainetta. Ja juuri tämä osoittaa, että Laine on äärimmäisen sitoutunut joukkueeseen ja joukkuetoverehinsa.

Calgaryn Noah Hanifin taklasi Jetsin Kyle Connorin rumasti laitaan, ja Laine pudotti hanskansa rientäessään puolustamaan joukkuekaveriaan. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Laine ajautui kunnon nyrkkikahakkaan NHL:ssä – ja juuri tämä teko keräsi Jets-leiristä ylistystä ja kunnioitusta.

– Juuri tuollainen kaveri hän on. Hän on hyvin epäitsekäs ja tappelee joukkuekaveriensa puolesta. Tänään hän puolusti minua. Hän on kaikin tavoin aivan loistava joukkuekaveri, Connor ylisti Lainetta kanadalaisen Sportsnet-sivuston mukaan.

Jetsin hyökkääjä Nikolaj Ehlers puolestaan arveli, kieli poskessa, että se olikin hän, joka sai Laineen yllytettyä pudottamaan hanskansa.

– Viime viikolla huomauttelin hänelle, että hän ei ole vielä tapellut NHL:ssä, ja kysyin, milloin se mahtaa tapahtua. Ehkä hän otti sen vähän henkilökohtaisesti, Ehlers vitsaili Sportsnetille.

– Ei vaan, hän puolusti joukkuekaveria, ja se sytyttää aina joukkueen. ”Patty” on jo iso poika, ja tänään hän näytti sen. Tästä tulee jännittävää, Ehlers jatkoi.

Paul Stastnyn mukaan Laineen pelissä alkaa olla kaikki kohdallaan.

– Mikään hänen tekemisessään ei enää yllätä minua. Olen todennäköisesti hänen suurin ihailijansa. Olen aina rakastanut hänen pelaamistaan ja sitä, miten hän sitoutuu joukkueeseen, Stastny kehui.

Päävalmentaja Paul Maurice puolestaan ylisti sitä työtä, minkä Laine on tehnyt kehittyäkseen yhä pelaajana.

– Hyvän kesäharjoittelun jälkeen hän on kahden viime viikon aikana tehnyt enemmän töitä kuin koskaan täällä ollessaan. Nyt hän saa siitä hienon palkkion. Se on osa kehitysprosessia. Hän on hyvin energinen nuori mies. Hän haluaa tulla loistavaksi pelaajaksi, ja joskus pitää ottaa opiksi. Nyt hän sai, mitä ansaitsi, Maurice kommentoi.