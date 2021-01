Jesse Puljujärven NHL-paluusta tehtiin nopeasti johtopäätökset Kanadassa – Edmontonin fanit vaativat pikaisia toimia

Suurin osa Edmontonin kannattajista piti näkemästään.

Edmontonin Jesse Puljujärvi palasi torstaiaamuna NHL-jäälle lähes kahden vuoden tauon jälkeen.

Entisen superlupauksen paluuta Oilersin paitaan seurattiin tarkalla silmällä paitsi Suomessa myös Edmontonin fanien keskuudessa.

Kolmosketjun laidassa reilut 13 minuuttia pelannut torniolainen jäi ilman tehopisteitä 3–5-tappiossa Vancouveria vastaan mutta erottui useaan otteeseen kaukalossa edukseen.

Ehdottomasti suurin osa Puljujärven otteita Twitterissä kommentoineista oli tyytyväisiä näkemäänsä.

Samoin The Athleticin toimittaja Jonathan Willis, joka kirjoitti pitäneensä Puljujärven otteista lopun jäähyä lukuun ottamatta.

Puljujärven ottelun kenties näyttävin suoritus oli kiekonriisto Vancouverin sensaatiopuolustaja Quinn Hughesilta.­

Lukuisat fanit vaativat näkemänsä perusteella Puljujärvelle heti näytönpaikkaa Connor McDavidin ja Ryan Nugent-Hopkinsin rinnalla kärkiketjussa, jossa viiletti suoraviivainen ja kiekollisilta taidoiltaan hyvin vajavainen Zack Kassian.

– Pakolliset muutokset seuraavaan otteluun: siirrä Puljujärvi ykkösketjuun, esimerkiksi yksi kommentoija kirjoitti.

– Puljujärvellä on itseluottamusta, ja hän on kyvykäs. Hän on alkukaudella tyrkyllä ykkösketjun oikeaan laitaan, toinen analysoi.

– Pyydän taas kerran siirtämään Puljujärven ykkösketjuun, kuului puolestaan erään fanin toive.

Puljujärvi kuului paluuottelussaan kakkosylivoimaan, mutta siinä mahdollisuudet jäivät hyvin vähäisiksi, sillä ykköskoostumus pyöritti noin kolme neljäsosaa erikoistilanneajasta.

Edmonton hukkasi kaikki neljä ylivoimaansa ottelussa. Härkämäistä Puljujärveä vaadittiin fanien keskuudessa myös McDavidin ja Leon Draisaitlin kapellimestaroimaan ykköskoostumukseen.

– Kokeilkaa Puljujärveä välittömästi ykkösylivoimassa maalinedustalla Chiassonin tilalla, eräs fani vaati, ja samaa viestittävät myös monet muut.

Positiiviset viestit Puljujärvestä olivat selvä enemmistö Twitter-virrassa.

– Puljujärvi oli ylivoimaisesti paras kahden alemman ketjun hyökkääjistä.

– Puljujärvellä on kaikki työkalut olla todella dominoiva pelaaja NHL:ssä. Odottakaa, kun hän saa hieman itseluottamusta. Kaksi isointa estettä on jo ohitettu: McLellan ja kielimuuri, eräs kirjoitti viitaten Edmontonin entiseen päävalmentajaan.

Kaikkia yksi peli ei tietenkään vielä vakuuttanut.

– En ole sitä vastaan, että Puljujärvi siirretään ylempiin ketjuihin, mutta olen silti huolissani hänen pelinlukukyvystään tällä tasolla, yksi kommentoija kirjoitti.