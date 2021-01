116 päivän suunnitelma: näin historian erikoisin NHL-kausi aiotaan runnoa läpi – vaikka se tuo miljarditappiot

NHL-kausi alkaa ensi yönä.

Kiekko putoaa jäähän NHL:n runkosarjassa Suomen aikaa torstain vastaisena yönä 10 kuukauden tauon jälkeen. Alkava kausi on kuitenkin kaukana normaalista.

Normaalin 82 ottelun runkosarjan sijaan nyt kunkin joukkueen on määrä pelata 56 ottelua. Runkosarjan on tarkoitus pyöriä tästä eteenpäin ilman yhtäkään välipäivää 116 päivän ajan.

Ennen kautta ohjelmassa ei ollut yhtäkään harjoituspeliä.

Suurin muutos on uusi, väliaikainen divisioonajako, jolla NHL ratkaisee Kanadan ja Yhdysvaltain välisen rajan ylitysongelmat.

Kanadan puolelle on muodostettu maan seitsemän joukkueen keskinäinen divisioona. Samalla rajan eteläpuolelle syntyi maantieteellisesti määriteltynä kolme divisioonaa: itäinen, keskinen ja läntinen.

Koko runkosarja pelataan vain oman divisioonan joukkueita vastaan. Pohjoisen divisioonassa joukkueet kohtaavat toisensa 9–10 kertaa, USA:ssa 8. Useimmiten joukkueet pelaavat samalla paikkakunnalla ainakin pari peliä putkeen matkustelun vähentämiseksi.

Jokaisesta divisioonasta neljä parasta etenee pudotuspeleihin. Samat vastustajat tulevat toden teolla tutuiksi, sillä vielä toukokuussa alkavien pudotuspelien kaksi ensimmäistä kierrosta pelataan divisioonan sisäisesti. Sitten jäljellä on neljä divisioonavoittajaa, jotka ratkovat Stanley Cupin kohtalon viimeistään heinäkuun alkupuolella.

Tuleva mestari kohtaa koko kauden aikana siis vain 8 tai 9 joukkuetta 31:stä.

Tämän kauden divisioonat: pohjoinen (vas.), läntinen, keskinen ja itäinen.­

Joukkueet pelaavat yksittäisten turnauskuplien sijaan kotihalleissaan. Yleisöä saa ottaa sisään paikallisten viranomaismääräysten mukaan. Ainakin Florida, Arizona ja Dallas saavat ottaa jo heti kauden alussa noin 4 000–5 000 katsojaa lehtereille.

Kauden erikoisuuksiin kuuluvat myös runsaan kuukauden päästä Sierra Nevadan vuorilla Tahoejärven rannalla ilman yleisöä pelattavat kaksi ulkojääottelua Coloradon ja Vegasin sekä Philadelphian ja Bostonin välillä. Tiettävästi muutkin joukkueet ovat kartoittaneet mahdollisuuksia pelata jossakin vaiheessa kautta taivasalla.

Syksyn mittaan pahentunut koronatilanne luo kuitenkin yhä synkän varjonsa NHL:n ylle. Yhdysvalloissa on tilastoitu tammikuun alussa 200 000–300 000 uutta tautitapausta päivittäin. Kanadassa 5 000–10 000.

Muutamat joukkueet joutuivat varotoimina perumaan harjoituksiaan kautta edeltäneen vajaan parin viikon harjoitusleirin aikana. Dallasin joukkueesta paljastui useita tartuntoja, ja joukkue ei pääse aloittamaan kauttaan vielä tällä viikolla.

Ottelusiirtoja lienee mahdotonta välttää tällä kaudella. Koska pelaajat asuvat hotellikuplien sijaan normaalisti kotonaan, yksilöiden vastuu kauden onnistumisesta on suuri.

Valmentajat käyttävät tällä kaudella penkillä kasvomaskeja. Joukkueet ovat valmistautuneet kauteen vain pelaamalla sisäisiä harjoituspelejään.­

Tartuntojen ja karanteenien varalle jokaisen joukkueen mukana normaalin 23 miehen kokoonpanon lisäksi kulkee tällä kaudella 4–6 pelaajan varamiesryhmä, ”taxi squad”. He ovat ”paperilla” AHL:ssä, mutta harjoittelevat ja reissaavat NHL-joukkueen mukana.

AHL-kausi on tarkoitus aloittaa helmikuun alkupuolella, mutta kolme joukkuetta on jo ilmoittanut jättävänsä kauden väliin.

Vallitseva tilanne on taloudellisesti hankala niin omistajille kuin pelaajillekin.

Taloudellisten jättimenestysten takia normaalisti vuosittain nouseva sarjan palkkakatto pysyy 81,5 miljoonassa, mikä on hankaloittanut monien joukkueiden toimintaa.

Pelaajat joutuvat leikkaamaan tuntuvasti palkkojaan täksi kaudeksi. Heille jää ennen veroja 72 prosenttia normaalista palkastaan.

Hallien kaikuminen tyhjyyttään tekee valtavan loven omistajien kukkaroon. Komissaari Gary Bettman kertoi maanantaina, että normaalisti sarjan tuloista noin 50 prosenttia tulee ottelutapahtumista.

Tällä kaudella taloudelliset tappiot nousevat NHL:n nokkamiehen mukaan jo miljardiluokkaan.

– Meille tulisi halvemmaksi olla pelaamatta. Menetämme niin joukkue- kuin sarjatasolla enemmän rahaa pelaamalla kuin olemalla pelaamatta, Bettman sanoi.

– Mutta pelaamme, koska mielestämme se on tärkeää lajille ja koska pelaajat ja fanit haluavat, Bettman maalaili.

Tällaiselta näytti Winnipegin kotiareena pari päivää ennen kauden alkua. Katsomoiden alaosat on verhoiltu paremmin tv-kuviin sopiviksi kuten syksyn pudotuspeleissä.­

Lyhennetyn ja vain muutaman joukkueen kesken pelattavan erikoiskauden ansiosta yksittäisten pelien merkitys kasvaa nyt normaalista. Heti alussa täytyy olla hereillä tai pudotuspelipaikka voi karata hyvinkin nopeasti.

Vedonlyöntitoimistoissa suurimmaksi mestarisuosikiksi on nostettu Mikko Rantasen ja Joonas Donskoin Colorado Avalanche. Se pelaa etukäteiskaavailuissa selvimmältä vaikuttavassa läntisessä divisioonassa, jossa toinen todellinen mestariehdokas on Vegas Golden Knights.

Keskisen divisioonan ykkössuosikki on puolustava mestari Tampa Bay Lightning, jolle haasteen heittää Sebastian Ahon ja Teuvo Teräväisen tähdittämä nouseva Carolina Hurricanes.

Mikko Rantasen (vas.) ja Nathan MacKinnon johtamalle Coloradolle on ladattu isot menestysodotukset.­

Ennakolta kovatasoisin divisioona on itäinen, jossa neljästä jatkopaikasta käydään hurja taisto, jossa joku väkevä joukkue jää väkisin nuolemaan näppejään.

Kanadassa ykkössuosikin viitta lankeaa entisestään vahvistuneelle Torontolle, jolla on sitkeä maine ikuisena epäonnistujana. Nyt pöytä on kuitenkin katettu Leafsille. Muuten pohjoinen divisioona on etukäteen hyvin ympäripyöreä, ja voimasuhteet selviävät vasta kauden mittaan.

Nuorten suomalaistähtien aalto on pyyhkäissyt viime vuosina ennennäkemättömässä laajuudessa NHL:n yli.

Kaikkiaan suomalaisia NHL-sopimuspelaajia on nyt 80, joista tällä kaudella taalakaukaloissa nähtäneen yli 50. Suomalaisittain NHL onkin nyt kiintoisampi kuin koskaan ennen.

Kolme suomalaista on tätä nykyä joukkueidensa tärkein pelaaja: Sebastian Aho Carolinassa, Aleksander Barkov Floridassa ja Miro Heiskanen Dallasissa.

Heidän lisäkseen kirkkaimpaan tähtiluokkaan voidaan lukea ainakin Coloradon Mikko Rantanen, Winnipegin Patrik Laine, Carolinan Teuvo Teräväinen ja Bostonin Tuukka Rask.

Kutkuttava suomalaismielenkiinto kohdistuu myös pykälää alemmas. Vaikean tulokaskauden jälkeen NY Rangersin Kaapo Kakolta voi odottaa läpimurtoa. Jesse Puljujärvi puolestaan palaa Edmontoniin toiselle NHL-yritykselleen.

Montrealin Jesperi Kotkaniemi, Calgaryn Juuso Välimäki ja Toronton Mikko Lehtonen ovat niin ikään pelaajia, joiden otteita seurataan alkavalla kaudella suurennuslasilla.

Kaapo Kakko pääsee aloittamaan todennäköisesti kautensa Rangersin ykköstähti Artemi Panarinin ketjukaverina.­