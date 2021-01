The Athletic: Tuore isä Pekka Rinne oli myöhässä – taustalla hellyttävä syy

Pekka Rinne avasi isyyden merkitystä The Athleticin haastattelussa.

Pekka Rinne on pelannut huikean uran jääkiekon huipulla. Nyt elämään on tullut uutta sisältöä.­

Nashville Predatorsin maalivahti ja tuore isä Pekka Rinne antoi urheilumedia The Athleticille haastattelun, joka pääsi vauhtiin vasta pienen säätämisen jälkeen.

Lehden mukaan Rinne myöhästyi haastattelusta. Taustalta löytyi inhimillinen syy: Rinne oli nukahtanut sohvalle vauva rintansa päällä. Toimittajan mukaan selitys oli vähintäänkin hyväksyttävä.

Rinteen ja hänen puolisonsa Erika Parkon esikoinen syntyi joulukuun alussa. Hän sai nimekseen Paulus Oliver Rinne.

– Halusimme odottaa muutaman päivän ja päättää (nimen) vasta sitten. Halusimme antaa hänelle suomalaisen nimen. Hän on erittäin suomalaiselta näyttävä vauva, Rinne kertoi lehdelle.

Onnelliset vanhemmat olivat listanneet etukäteen mahdollisia nimiä, ja lopulta vauva sai yhden etunimen kummankin listalta.

Rinne esitteli vauvaansa Twitterissä julkaistulla videolla, jolla hän kiitti hyväntekeväisyysjärjestön saamista lahjoituksista.

Rinne, 38, on elänyt koko elämänsä jääkiekon ehdoilla. Lapsen saaminen muutti perspektiivin nopeasti.

– Tunsin muutoksen välittömästi hänen syntymänsä jälkeen. Tuntuu melkein pahalta sanoa, että jääkiekko oli aina numero yksi. Olen tietoisesti uhrannut paljon asioita jääkiekon eteen. Nyt kaikki on muuttunut. Hän (vauva) ja perheeni ovat tärkeimmät asiani juuri nyt. Jääkiekko tulee kakkosena, mutta hyvällä tavalla, Rinne sanoi.

Suomalainen on edustanut koko NHL-uransa Nashvilleä. Hän debytoi rapakon takana jo kaudella 2005–2006, mistä lähtien NHL-pelejä on kertynyt 659.

Pekka Rinne on edustanut koko NHL-uransa Nashville Predatorsia.­

Viime kaudella Nashvillen maalilla nähtiin jo vallanvaihtoa, kun Rinteen kirittäjänä aiemmin ollut Juuse Saros pelasi suurimman osan joukkueen otteluista.

Rinteen nykyinen sopimus kattaa vielä alkavan kauden. Hän ei ole Athleticin mukaan miettinyt mahdollista uutta jatkosopimusta.

– Nykyisessä mielenlaadussani en ajattele ensi vuotta pidemmälle. En sano, että tämä on viimeinen vuoteni, mutta on mahdollista, että se on. Haluan vain antaa kaikkeni yrittäen samalla nauttia mahdollisimman paljon, Rinne sanoi.

Nashvillen viime kausi päättyi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Arizona Coyotesia vastaan.