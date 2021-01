Arvostetulta urheilumedialta kova kannanotto: Patrik Laine ei kuulu NHL:n sadan parhaan joukkoon – listalla viisi suomalaista

The Athletic listasi NHL:n parhaat kenttäpelaajat. Se nosti seitsemän pelaajaa muita korkeammalle.

Patrik Laine on kuulunut koko NHL-uransa ajan sarjan kuumimpiin maalintekijöihin.­

Arvostettu urheilusivusto The Athletic ei pidä Winnipeg Jetsin hyökkääjää Patrik Lainetta yhtenä NHL:n 100 parhaasta kenttäpelaajasta.

Ei, vaikka Laine on tehnyt liigassa seitsemänneksi eniten maaleja sen jälkeen, kun hän aloitti NHL-uransa vuonna 2016.

Sivusto on järjestänyt NHL:n 100 parasta kenttäpelaajaa neljään eri tasoon.

Korkein taso on MVP, sen jälkeen tulevat franchise, all-star ja top line. Laineen nimeä ei löydy niistä ainoaltakaan.

Korkeimmalle tasolle on arvostettu seitsemän pelaajaa: Auston Matthews, Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Artemi Panarin, Leon Draisaitl, Sidney Crosby ja Victor Hedman.

Ensimmäiset suomalaiset löytyvät kakkostasolta, jossa ovat Floridan sentteri Aleksander Barkov, 25, ja Dallasin puolustaja Miro Heiskanen, 21.

The Athleticin mielestä Barkovin ympärille voi rakentaa mestarijoukkueen, kun taas Heiskanen sekä Coloradon Cale Makar määrittävät, miltä puolustajan pelipaikka näyttää jääkiekossa tulevaisuudessa.

Kolmannella eli ”tähdistötasolla” on kaksi suomalaista: Coloradon Mikko Rantanen, 24, ja Carolinan Sebastian Aho, 23.

Heille pitää seuraa esimerkiksi muuan venäläispelaaja Aleksandr Ovetshkin.

Neljännelle tasolle julkaisu on arvostanut Ahon ketjukaverin Teuvo Teräväisen, 26.

Eniten sadan pelaajan kärjessä on Tampa Bayn pelaajia. Viime kauden mestarijoukkueesta mukaan mahtuu kuusi yksilöä.

The Athletic on kunnianhimoisessa listauksessaan yrittänyt yhdistää analytiikan tuottamat numerot ja asiantuntijoiden kokemuksen. Noin 20 valmentajaa, urheilujohtajaa ja analyytikkoa on haastateltu.

Maalivahdit sivusto listasi toisessa artikkelissaan.

NHL-kausi vihelletään käyntiin torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.