Kanadassa ihastellaan Jesse Puljujärven parantunutta englannin kielen taitoa – asiantuntija pohti: ”Kuinka kurjaa mahtoi olla?”

Myös supertähti Connor McDavid kertoo huomanneensa positiivisen muutoksen Jesse Puljujärvessä.

Kanadalaismedia Sporstnet uskoo, että Jesse Puljujärvi on alkavan NHL-kauden positiivinen yllättäjä Edmonton Oilersissa. Puljujärvi palaa Oilersiin Oulun Kärpistä, jota tähditti viime ja tällä kaudella.

– Puljujärvi on palannut ja me saamme muistutuksen, minkä sortin kaveri hän on: 193 senttiä pitkä ja 92 kiloa painava. Keskimääristä parempi luistelija ja laukoja. Hänessä on niin paljon jääkiekkoilijaa, että olisi tragedia, jos sitä ei saataisi kaivettua esiin, toimittaja Mark Spector kirjoittaa.

Asiantuntijan mukaan erityisesti yksi asia voi johtaa Puljujärven parempaan lopputulokseen kuin edellisellä NHL-visiitillä.

– Tärkein muutos on, että Puljujärven englannin kielen taito on kehittynyt suunnattomasti. Kuinka monta kertaa hän edellisellä NHL-käynnillä kertoi valmentajalle ymmärtävänsä, vaikkei ymmärtänyt? Kuinka kurjaa mahtoi olla, kun hän ei edes voinut syödä illallista jätkien kanssa ja ymmärtää, mitä sanottiin?

Spector uskoo, että tyytyväinen ja hyvinvoiva Puljujärvi voi vaikuttaa positiivisesti Edmontonin peliin. Aiemmin Puljujärven muutoksesta on kertonut jo Oilersin supertähti Connor McDavid.

Oilers varasi Puljujärven, 22, vuonna 2016 neljännellä vuorolla. Vuosina 2016–19 hän pelasi NHL:ssä 139 ottelua, joissa teki 37 tehopistettä.