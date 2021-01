Mikko Lehtonen on saanut sukat pyörimään kiekkomekassa – kertoo ensi askelistaan NHL:ssä: ”Sen aistii joka paikassa”

Mikko Lehtonen on säväyttänyt Torontossa kauden kynnyksellä. Turkulaispuolustaja yrittää imeä kaiken mahdollisen opin lunastaakseen jalansijan NHL:stä.

Toronto Maple Leafsin Mikko Lehtonen on yksi keskiviikkona alkavan NHL-kauden kiinnostavimmista suomalaispelaajista.

Viime kaudella Jokerien paidassa KHL:ää dominoinutta Lehtosta, 26, on pidetty parhaana NHL:n ulkopuolella pelanneena puolustajana. Hänen palveluksistaan olivat tiettävästi kiinnostuneita liki kaikki NHL-joukkueet.

Lehtonen teki kylmäpäisen ratkaisun ja valitsi osoitteekseen NHL:n seuratuimman joukkueen, Toronton.

Suomalaistulokkaan otteet kautta edeltävällä harjoitusleirillä ovat saaneet aikaan innokkaita reaktioita kiekkomekassa.

Lehtonen istutettiin heti toiseen ylivoimakentälliseen. Kilpailu pelipaikoista on kuitenkin todella kovaa, ja Lehtonen saattaa olla vielä pelaavan kokoonpanon ulkopuolella, kun Leafs avaa kautensa hegemoniataistolla Montrealia vastaan Suomen aikaa torstain vastaisena yönä.

Lehtonen pelannee nähdyn perusteella NHL:ssä heti alkukaudella. Hän on yksi Toronton leirillä jäljellä olevista kahdeksasta puolustajasta.

– Omasta mielestäni on mennyt hyvin, ja palaute on ollut hyvää. Hyvin on lähtenyt liikkeelle, Lehtonen sanoo Ilta-Sanomille.

– Totta kai itse täytyy uskoa, että pystyn ottamaan paikan kokoonpanosta. Selkeä tavoitteeni on olla pelaavassa kuusikossa.

Mikko Lehtonen on osoittanut kykynsä heti Leafsin harjoitusleirillä.­

Lehtonen sai maistiaisen Toronton meiningistä lauantaina, kun joukkue pelasi keskinäisen harjoitusottelunsa. Tv-kanava Sportsnet jopa lähetti ottelun suorana lähetyksenä.

Kaksi syöttöpistettä kerännyt ja rankkarimaalin upottanut suomalainen valittiin ottelun kakkostähdeksi.

Intohimoisesti niin myötä- kuin vastamäissä mukana elävässä torontolaismediassa Lehtonen on ehditty ristiä jo modernin ajan kiinnostavimmaksi eurooppalaiseksi tuontipuolustajaksi.

Onpa Torontossa ehditty kirjoittaa Lehtosesta ennen ensimmäistäkään NHL-peliä jo laaja henkilökuvakin, jossa näkemyksiään suomalaiskomeetasta kertoilivat monet vanhat joukkuekaverit.

Leafsin päävalmentaja Sheldon Keefe kuitenkin huomautti harjoituspelin jälkeen, että Lehtosella on vielä hivenen sopeutumista aiempaa kovempaan pelinopeuteen ja Leafs aikoo edetä rauhallisesti hänen kanssaan. Tämä viittaa siihen, että Lehtonen ei saa tulikastettaan NHL:ään vielä ainakaan ensimmäisessä ottelussa.

Lehtonen on viettänyt Torontossa jo kaksi kuukautta ja harjoitellut uusien joukkuekaveriensa kanssa. Tyttöystävän kanssa asunto löytyi kaupungin ytimestä.

– Tiesin jo tänne tullessani, minkälaiseen paikkaan tulen: että täällä on jääkiekko aika isossa asemassa. Sen aistii joka paikassa. Kaupungillakin joka paikassa tulee Leafsin kylttiä tai muuta vastaavaa vastaan.

– Nyt kun media ei koronan takia pääse treenikeskukseen, niin tilanne ei ehkä ole ihan samanlainen kuin normaalisti. Mutta eiköhän se paine ole täällä olemassa. Kaikki odottavat. Mielestäni tällaisessa organisaatiossa odotukset pitääkin olla korkealla.

Torontossa odotukset ovat aina korkealla, mutta nyt niille on toden teolla katetta. Entisestään vahvistunut huippujoukkue on kiistatta suurin suosikki kanadalaisjoukkueiden keskinäisessä divisioonassa. Pöytä on nyt katettu, ja Torontossa on tultava tulosta jättimäisiin pettymyksiin päättyneiden kausien jälkeen.

Lauantaina 27 vuotta täyttävä Lehtonen poikkeaa tyypillisestä tulokkaasta siinä, että hän ei lähde yrittämään NHL:n valloitusta raakana pojankloppina vaan parhaassa iässä olevana pelimiehenä.

Leafsin valmennusporras on kannustanut Lehtosta luottamaan rohkeasti kiekollisiin taitoihinsa. Liikaa ei pidä muuttaa.

– Sellaista viestiä on tullut, että he eivät halua liian paljon tunkea lyhyeen aikaan asioita vaan enemmänkin antaa minulle tilaa ja pieniä juttuja tuoda aina lisää. Ettei joutuisi koko ajan miettimään, jolloin pelaamisesta ei yleensä tule mitään.

– Se on ollut hyvä. Kun koko ajan lisätään pieniä juttuja, saa parhaan tuloksen, eikä selkäydinpelaaminen mene pois itseltäni.

Sheldon Keefe, 40, aloittaa ensimmäisen kokonaisen kautensa Toronton päävalmentajana.­

Lehtonen puhui jo viime keväänä sopimuksen tehtyään, että Toronton valinnassa painoivat myös joukkueen pelitavalliset valinnat. Toistaiseksi homma on sopinut mainiosti.

– Sen mitä olen oppinut valmennusta ja heidän haluamaansa pelityyliä tuntemaan, niin emme ole se kaikista roiskivin NHL-joukkue, vaan haluamme pelata kiekon kanssa ja lavasta lapaan, kun siihen on mahdollisuus. Minuakin on kannustettu kiekolliseen peliin. Välillä pitää tietenkin osata myös pelata simppelisti kiekkoa ulos.

Aiemmin vain Euroopan kaukaloissa pelannut Lehtonen on mielestään omaksunut toistaiseksi hyvin kapean, 26-metrisen NHL-kaukalon lainalaisuudet.

– Ihan niin paljon ei aina pysty pitämään kiekkoa. Välillä pitää osata luopua. Tämän tyylisiä pieniä juttuja olen yrittänyt fiksata. Täytyy toimia hieman nopeammin, kun aikaa ei ole niin paljon.

– Mutta lätkää se on täälläkin. Yritän pelata omilla vahvuuksillani eli kiekon kanssa, saada avattua peliä ja toimittaa laukauksia maalille. Ne ovat kuitenkin ne mun jutut.

Lehtonen valmistautui kesällä NHL-kauteen mm. edistyksellisen harjoittelulaitteiston avulla Paimiossa.­

Kypsässä iässä Lehtonen tietää, että NHL-mahdollisuudesta on otettava nyt kaikki irti. Hän ei ole jättänyt mitään sattuman varaan vaan kysellyt ja imenyt kuumeisesti oppia asiasta kuin asiasta.

– Esimerkiksi Jason Spezza on auttanut paljon. Hän on antanut paljon vinkkejä. Olen tietenkin myös kysellyt muilta pakeilta pieniä juttuja: miten halutaan pelata ja mitä eroja täällä on esimerkiksi puolustustilanteissa.

– Kaikilta olen saanut neuvoja ja olen yrittänyt imeä mahdollisimman paljon oppia, jotta siirtyminen tänne NHL:ään olisi mahdollisimman helppoa. Olen yrittänyt tehdä kovasti töitä, että saisin kaiken mahdollisen tiedon ja pystyn olemaan mahdollisimman valmis, kun kausi alkaa.

Leafsin pukuhuone pursuilee supertähtiä. Joukkueesta löytyvät esimerkiksi NHL:n alkavan kauden kovapalkkaisimmat pelaajat Auston Matthews ja Mitch Marner. Kapteeni John Tavares ei esittelyjä kaipaa.

Täksi kaudeksi mestaruusjahtiin pestattiin vielä elävä NHL-legenda. 23. kautensa sarjassa aloittava Joe Thornton, 41.

– Onhan tässä huippuäijiä ja tosi kovia nimimiehiä. On ollut hemmetin siistiä päästä tutustumaan ja treenaamaan heidän kanssaan, Lehtonen kertoo innoissaan.

– Vaikkapa juuri Thornton. Aika huikea äijä. Yli nelikymppinen ja painaa vieläkin kovalla tasolla. Tosi ammattimainen ja vaikuttaa olevan aika rento jätkä kopissa. Hän tuo sellaista johtajuutta. Tuollaista äijää on aika siistiä seurata.