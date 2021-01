NHL-tähti hukkasi kymmeniä miljoonia dollareita ja joutui velkakierteeseen – taustalta paljastui yllättävä menoerä

Evander Kane hakeutui henkilökohtaiseen konkurssiin.

San Jose Sharksin NHL-hyökkääjä Evander Kane on jättänyt konkurssihakemuksen, kertoo The Athletic. 29-vuotiaalla kanadalaisella on velkoja yli 22 miljoonaa euroa.

Pääomaa Kanella oli noin 8,4 miljoonaa euroa. Summasta valtaosa oli kiinni hänen kolmessa talossaan. Suurin velkoja on Centennial-pankki, joka hakee Kanelta ja Sharksilta oikeusteitse noin 6,8 miljoonaa euroa.

Konkurssihakemus antaa The Athleticin mukaan joitain viitteitä siitä, miksi NHL-miljoonääri on joutunut mierontielle.

Viime vuonna lasvegasilainen kasino haastoi hänet oikeuteen. Viimeisen vuoden aikana Kane on hävinnyt vedonlyönnissä vajaat miljoona euroa.

Lisäksi Kane elättää seitsemää henkilöä, jotka kaikki asuvat hänen luonaan. Ryhmään kuuluu puolivuotias tytär, 27-vuotias sisko, 54- ja 59-vuotiaat sedät, 55-vuotias äiti, 60-vuotias isä ja 77-vuotias isoäiti.

Kaiken lisäksi konkurssihakemuksessa oli liite, jossa kerrottiin, ettei Kane välttämättä pelaa keskiviikkona alkavalla NHL-kaudella:

– Velallinen [so. Kane] saattaa päättää sopimuksensa ja jättää pelaamatta kaudella, kuten säännöt sallivat, koska hän on huolissaan terveydestään ensimmäisen lapsensa syntymän jälkeen. Jos hän irtisanoo sopimuksensa tai päättää olla pelaamatta tässä vaiheessa kautta, velallinen ei saa palkkaa, The Athletic siteeraa.

NHL-kaudelta poisjättäytymisen takaraja tosin oli jouluaattona ja konkurssihakemus jätettiin vasta 9. tammikuuta.

Kane teki vuonna 2018 seitsemän vuoden ja 40 miljoonan euron jatkosopimuksen Sharksin kanssa.

Hän on capfriendly.comin mukaan ansainnut 11 vuotta jatkuneella urallaan 43,5 miljoonaa euroa. Hän on pelannut aiemmin Atlantassa, Winnipegissä ja Buffalossa.

Kanella on ollut elämässään muitakin kuin rahaan liittyviä murheita. Keväällä 2019 hänen vaimonsa odottama tyttövauva kuoli 26 viikon ikäisenä kohtuun.