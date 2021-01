Kommentti: Patrik Laineen tilanne on kriittinen Winnipegille – ensi kesänä suomalaisen hihassa on Jetsille ongelmallinen ässä

Patrik Laine voi hyvinkin aloittaa nyt viimeisen kautensa Winnipegissä, kirjoittaa Ville Touru.

Winnipegin Patrik Laine on ollut puhutuimpia NHL-pelaajia uuden kauden kynnyksellä. Kauppahuhut ovat velloneet suomalaistähden ympärillä voimakkaina.

Laineen leiri viestitti syksyllä julkisuuteen, että kauppaaminen olisi sekä pelaajan että seuran etu. Siitä voi tulkita, ettei tamperelaisen tulevaisuus ole välttämättä Winnipegissä.

Harjoitusleirin alkajaisiksi GM Kevin Cheveldayoff tyytyi ympäripyöreästi sanomaan odottavansa Laineen pelaavan nyt yhden uransa parhaista kausista.

Laine itse piti radiohiljaisuutta koko syksyn ja väisteli harjoitusleirin puheenvuorossaan suoria kysymyksiä lähtöhaluista.

Syy kauppahuhuihin on myös Jetsin tukalassa palkkakattotilanteessa. Hyökkääjistä Mark Scheifele, Blake Wheeler, Kyle Connor ja Nikolaj Ehlers on kiinnitetty vähintään kuuden miljoonan palkoilla useiksi vuosiksi eteenpäin.

Laineen kahden vuoden siltasopimus umpeutuu puolestaan tämän kauden jälkeen.

Sääntöjen mukaan Laineelle on tarjottava tulevana kesänä kausiansioltaan vähintään 7,5 miljoonan dollarin sopimusta. Jos hän latoo tällä kaudella tiskiin kovaa tulosta, palkkavaatimus nousee väistämättä – ja Jetsin tilanne hankaloituu entisestään.

Laine on istutettu harjoitusleirillä Jetsin kakkosketjuun Kyle Connorin ja Paul Stastnyn rinnalle.­

Jetsin kannalta ongelmallista on myös se, että Laineella on nyt riitatilanteessa oikeus viedä sopimusneuvottelut välimieskäsittelyyn. Siinä puolueeton taho määrittelee maksimissaan kaksivuotisen sopimuksen, joka on Jetsille mallia ota tai jätä.

Jotta seura säilyttäisi kontrollinsa Laineeseen vielä seuraavan sopimuksen jälkeen, se joutuisi käytännössä ottamaan käsittelyssä määriteltävän yksivuotisen diilin, minkä jälkeen Laine olisi vain vuoden päässä rajoittamattomaksi vapaaksi agentiksi pääsystä.

Tilanteessa on paljon yhtäläisyyksiä Jacob Trouban toimintaan Winnipegissä.

Myös Trouba teki tulokassopimuksensa jälkeen kaksivuotisen siltasopimuksen. Sen jatkeeksi Trouba niisti välimieskäsittelystä yksivuotisen jatkon, jonka jälkeen Winnipegistä pois halunnut jenkkipakki oli enää vuoden päässä vapaan agentin asemasta. Se ajoi Jetsin kauppaamaan hänet 2019 Rangersiin ennen kuin tähtipuolustaja olisi voinut kävellä seuraavana kesänä ulos ilman vastinetta.

Laineen kiinnittääkseen Jetsin pitäisi raivata tilaa sopimukselle, jonka keskikausipalkka huitelisi todennäköisesti noin yhdeksässä miljoonassa, jopa sen yli.

Tämä ei sovi alkuunkaan joukkueen nykyiseen palkkarakenteeseen – mitä entisestään hankaloittaa paljon odotettua alempana laahaava palkkakatto.

Jetsin GM Kevin Cheveldayoff on kinkkisessä tilanteessa Laineen kanssa.­

Jetsin kokoonpano on toista vuotta putkeen pahasti epätasapainossa, ja sen on pian vahvistettava puolustustaan kärkiparin profiilipuolustajalla. Se tapahtunee vaihtokaupalla, jossa lähtevä pelaaja on hyökkääjä.

Laineen tilanne on keskeinen Jetsin tulevaisuuden kannalta. Vallitseva kuohunta ei automaattisesti tarkoita, että Laine lähtee Winnipegistä, mutta suomalaisen tilanne pakottaa joka tapauksessa Cheveldayoffin tekemään kovan ratkaisun siirtomarkkinoilla.

Laineen edustajien puheet siirtohaluista eivät lipsahda julkisuuteen vahingossa. Eivätkä Laineen epämääräiset vastaukset viime viikon mediatilaisuudessa esitettyihin suoriin kysymyksiin ainakaan päättäneet spekulaatiota, jonka mukaan suomalainen ei näe tulevaisuuttaan Jetsissä.

Ja jos näin todella on, Winnipegin on aivan turha yrittää pitää Lainetta tämän kauden jälkeen väkisin miehistössään vielä parin seuraavan vuoden ajan. Kuten oli Troubaakin.

Jos Jetsin kausi lähtee heti alusta väärille raiteille, mikä heikko puolustuskalusto huomioiden on täysin mahdollista, Laineen kauppaaminen jopa kesken kauden ei ole mahdotonta.

The Athleticin mukaan ainakin Carolina, Philadelphia ja Columbus kävivät syksyllä Winnipegin kanssa keskusteluja Laineesta.

Laineen tasoisen vonkaleen liikuttelu seurasta toiseen ei ole helppoa. Jetsin hintapyyntö suomalaisesta on kaiken järjen mukaan sen verran merkittävä, että vaikka kiinnostuneita olisi jonoksi asti, harva on valmis pulittamaan vaadittua hintaa.

Viuhuuko Laineen tavaramerkkiruoska tiuhaan tällä kaudella?­

Tämän hetken tietojen ja näkymien perusteella näyttää kuitenkin siltä, että Laine voi hyvinkin aloittaa nyt viimeisen kautensa hävittäjäpaidassa.

Siitä huolimatta mitään velttoa ja halutonta surffailua ei pomminvarmasti ole luvassa. Laine tietää tasan tarkkaan itsekin, että omaa tulevaa etuaan hän ajaa parhaiten mättämällä nyt tauluun mahdollisimman kovaa tulosta.

NHL-kausi alkaa keskiviikon ja torstain välisenä yönä.