NHL-valmentaja hätkähti seuratessaan Patrik Laineen harjoittelua Winnipegissä – tajusi merkittävän faktan siirtohuhujen keskellä

Winnipeg Jetsin suomalaistähti Patrik Laine saapui seuran harjoitusleirille siirtohuhujen keskellä.

Patrik Laine palasi maanantaina töihin. Hän osallistui NHL-seuransa Winnipeg Jetsin harjoitusleirin ensimmäisiin harjoituksiin keskellä hurjaa siirtohuhumylläkkää.

Syksyn aikana sekä Laineen leiristä että Winnipegistä annettiin ymmärtää, että suomalaisen maalitykin kauppaaminen muualle saattaisi kiinnostaa pelaajaa ja seuraa. Tilanne puhutti myös Winnipegin harjoitusten jälkeen.

Winnipegin valmentajalta Paul Mauricelta kysyttiin mielipidettä Laineen asemasta. NHL:ssä jo neljällä vuosikymmenellä valmentanut Maurice piti siirtopöhinää sarjalle nykyisin kovin tyypillisenä spekulaationa, jolle hän ei jaksa uhrata juuri ajatuksia.

Mauricen mukaan paljon enemmän oppii, kun vain katselee pelaajien tekemistä harjoituksissa. Hänelle Laineen treenaamisen seuraaminen maanantaina oli suorastaan hätkähdyttävä kokemus. Maurice ymmärsi, kuinka palavasti Tesoman tykki haluaa kehittyä paremmaksi jääkiekkoilijaksi.

– Patrik Laine harjoitteli tänään kuin mies. Hän meni tilanteisiin kovaa ja luisteli vauhdilla. Hän näytti olevan parhaimmillaan. Minä arvioin häntä tämän suorituksen perusteella, Maurice sanoi NHL.comin mukaan.

– Hän on täällä, hän on hyvällä tuulella ja hänen harjoittelemistaan oli hauska seurata. Me treenasimme tänään kovaa. Tämä kertoo siitä, että Laine on sitoutunut olemaan suuri pelaaja. Juuri muulla faktalla ei ole minulle väliä, Maurice jatkoi.

Paul Marice on valmentanut Winnipeg Jetsiä kaudesta 2013–2014 lähtien. Kuva vuoden takaiselta harjoitusleiriltä.­

Laineen tilanteesta kysyttiin myös Winnipeg Jetsin kapteenilta Blake Wheeleriltä. Hänen mukaansa siirtopuheista ei ole tullut joukkueen sisällä häiriötekijä.

Wheelerin mielestä huhut ovat ymmärrettäviä, sillä NHL:n tiukka palkkakatto pakottaa seurat joskus kauppaamaan tähtiään. Yksi asia on hänen mielestään kuitenkin varma:

– Meidän joukkueemme pärjää paremmin Patrik Laineen kanssa kuin ilman häntä. Tätä enempää asiasta ei kannata puhua, Wheeler sanoi.