MM-kisat loppuvat aamuyöllä, sen jälkeen Nuorten Leijonien tähtipuolustajaa odottaa NHL-leiri – viikon karanteenin jälkeen

Kanadalaistoimittajan mukaan Ville Heinola ja Cole Perfetti liittyvät Winnipeg Jetsin harjoitusleirille.

Suomessa jotkut ovat ihmetelleet, miksei nuorten MM-kilpailuissa vahvasti edukseen esiintyneen puolustajan Ville Heinolan nimeä ole näkynyt tämän pelaajaoikeudet omistavan NHL-seura Winnipeg Jetsin harjoitusleirille osallistuvien pelaajien listalla.

Selitys on yksinkertainen: NHL-seurat eivät nimeä MM-kisoissa esiintyviä pelaajia harjoitusleirinsä pelaajalistoille ennen kisojen päättymistä.

Heinola on pelannut alkukauden lainalla Rauman Lukossa. Myös Lukon päävalmentaja Pekka Virta oli vielä eilen hieman epätietoinen siitä, miten Jets aikoo toimia Heinolan kanssa.

– Ilmeisesti seurat haluavat antaa pelaajille työrauhan MM-kisojen ajaksi. Ajatuksemme on, että Jetsissä hän varmaan loppukauden pelaa. Mutta kuunnellaan nyt ensin, mitä sieltä kerrotaan, ja reagoidaan sen mukaan. Olemme aina tyytyväisiä, jos meidän pelaajamme pääsevät urallaan eteenpäin, Virta sanoi.

Winnipeg Newsin toimittajan Mike McIntyren mukaan Heinola ja Kanadan puolustaja Cole Perfetti saapuvat kisoista Jetsin harjoitusleirille.

– Cole Perfetti ja Ville Heinola eivät ole tällä listalla vielä, tietenkään. Heillä on vielä vähän hommia hoidettavana Edmontonissa, ja Winnipegiin saavuttuaan heitä odottaa seitsemän päivän karanteeni, McIntyre kirjoitti twitterissä.

Heinola, 19, on noussut Kanadassa pelattavissa kisoissa toden teolla kansainväliseen valokeilaan. Heinola on kellottanut hurjan 23.50 minuutin peliaikakeskiarvon, mikä on selvästi eniten kaikki mitalipeleihin selvinneet joukkueet huomioiden.

Erityisesti Heinolan kiekollinen peli ja kylmäpäisyys ovat vakuuttaneet kisoja seuraavat kiekkoentusiastit.

Winnipeg Jets varasi Ville Heinolan NHL-oikeudet kesällä 2019 ensimmäisellä kierroksella, koko tilaisuuden 20. pelaajana.­

Sekä Pekka Virta että Heinolan joukkuekaveri Aleksi Saarela Lukosta uskovat, että Heinola voi vakiinnuttaa paikkansa Jetsin NHL-miehistössä jo tällä kaudella.

– Puhutaan ainutlaatuisesta lahjakkuudesta ja pelaajasta. Hänellä on potentiaalia olla tulevaisuuden kärkipelaajia NHL:ssäkin. Se on nyt nähty, ja on ajan kysymys, millaisessa joukkueessa hän pääsee NHL:ssä lyömään läpi, Virta puntaroi.

– Villellä on kaikki edellytykset olla iso osa Jetsin tulevaisuutta ja jopa liideri Jetsin pakistossa, miksei jo tänä vuonna. Jos kehitys jatkuu samanlaisena ja pää pysyy pois pilvistä, kuten tähänkin asti, hänestä tulee Jetsille saletti ykköspakki, itse viime kaudella kymmenen ottelua NHL:n Florida Panthersissa pelannut Saarela puolestaan arveli.

Lue alta lisää Virran ja Saarelan luonnehdintoja Ville Heinolasta.