Suomalaisvahdille povataan vaikeuksia NHL:ssä – toimittaja nostaa esiin erikoisen ongelman: ”Onko ikä vain numero?”

Kanadalaistoimittaja ei luota Oilersin maalivahtitandemiin.

Mikko Koskinen, 32 – jääkiekkomaalivahti parhaassa iässä? Kolmannen peräkkäisen kautensa NHL:n Edmonton Oilersissa aloittavan Koskisen voisi vielä ajatella jopa kehittyvän ammatissaan.

Sitä kaksinkertaiselta KHL-mestarilta Edmontonissa odotetaankin. ”Kolmen metrin Koskinen” nimittäin kantaa Oilersin ykkösvahdin vastuuta alkavalla kaudella. Koskisen aisapari on keväällä 39 vuotta täyttävä neljäntoista NHL-kauden veteraani ja vuoden 2014 olympiakultamitalisti Mike Smith.

Ja siinä vasta pulma. Ainakin kanadalaisen Sportsnet-sivuston NHL-toimittajan Mark Spectorin mielestä.

Spectorin mukaan Koskinen, joka sai Oilersilta vuosi sitten kolmen vuoden ja yhteensä 13,5 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen, on selvästi Oilersin ykkösratsu.

Mutta toimittajan mielestä Koskinen ei pysty pelaamaan normaalina kautena 60 ottelua, vaan pikemminkin 45. Tällöin, siis normaalissa maailmassa eli 82 ottelun runkosarjassa, Koskisen rinnalla pitäisi olla toinen maalivahti, joka pelaisi 37 ottelua. Spectorin mielestä Smith ei enää tällainen ole.

Vilkaisu tilastoihin tukee Spectorin ajatusta. Toissa kaudella Koskinen pelasi 55 ottelua. Viime kaudella Koskinen pelasi 38 ja Smith 39 runkosarjan ottelua. Lyhyeen päättyneissä pudotuspeleissä Koskinen oli päävalmentaja Dave Tippettin ykkösvalinta.

Viime kaudella NHL:ssä pelanneista yli 31-vuotiaista maalivahdeista Koskisen torjuntaprosentti 91,7 oli kuudenneksi paras, ja kaikista yli 30 ottelua pelanneista maalivahdeista 12:nneksi paras. Mutta Smithin torjuntaprosentti 90,2 oli saman listan 45 maalivahdin joukossa vasta 36:nneksi paras.

Spectorin epäilykset kohdistuvatkin nimenomaan tandemiin Koskinen–Smith. Koskinen tarvitsee usein tuuraajaa, ja Spector ei pidä Smithiä kakkosvahtina, joka pystyisi pelaamaan lähes puolet otteluista.

– Sanotaan, että ikä on vain numero. Niin on – kuten torjuntaprosenttikin. Smithillä se oli viime kaudella 90,2, ja hänen kahden edellisen kauden keskiarvonsa on tasan 90,0, Spector huomauttaa.

Pian alkava kausi on toki poikkeuksellinen. Runkosarjassa pelataan vain 56 ottelua, mutta normaalia kiivaammalla pelitahdilla. Jos oikeasti ”vain” tasan kaksimetrinen Koskinen pystyy pelaamaan niistä noin 40 normaalilla, hyvällä tasollaan, ja Smith pystyy tuuraamaan luotettavasti, Oilersilla ei välttämättä ole hätää maalivahtiosastolla. Vielä.

Mutta Spector suuntaakin katseensa pidemmälle. Hän muistuttaa, että aikaa vastaan ei voi taistella, ja on hyvin harvinaista, että Koskisenkaan ikäiset urheilijat pystyisivät enää merkittävästi kehittymään. Lähes nelikymppisten, kuten Mike Smithin, kohdalla kyse on enemmänkin aikaa vastaan rimpuilusta ja väistämättömän hidastamisesta.

– Oilersin GM Ken Holland tarvitsee maalivahdin, ehkä ennemmin kuin myöhemmin, Spector ennustaa.