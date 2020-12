Nuorten Leijonien veskarit hioivat MM-virettään pyörryttävällä treenillä – ex-huippuvahti saapui kommentoimaan videota

Maalivahtien havaintomotoriikka joutui kovalle koetukselle Kanadassa.

Kari Piiroinen on pelannut MM-kisoissa yhden ottelun. Kuva USA-harjoitusottelusta 22. joulukuuta.­

Nuorten Leijonien maalivahtikolmikko teki MM-turnauksen välipäivänä silmä–käsi–koordinaatiota sekä reaktiokykyä haastavan harjoitteen. Kiekkomaajoukkue julkaisi treenivideon nuorten MM-kisojen kulisseista, syvältä Edmontonin Roger’s Placen areenan uumenista, jäähallin ambulanssin vierestä.

Harjoite on periaatteessa yksinkertainen. Kari Piiroinen, Joel Blomqvist ja Roope Taponen seisovat kolmion muodossa. Heillä on kolme eri väristä palloa, joita he heittelevät toisilleen.

Välillä maalivahtia kohden saattaa lentää kaksikin eri palloa, eri suunnista, eri nopeuksilla ja korkeuksilla. Vaaditaan loistavaa havaintokykyä, että molemmat pallot saa kiinni.

Kuten Leijonien sometileistä vastaava henkilö on kirjoittanut: ”Ei helppoa”.

Entinen huippumaalivahti, Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo on eri mieltä Leijonien somehenkilön kanssa.

– Kyllä tuo on itse asiassa aika helppoa... Wallinheimo, 48, ilmoittaa Instagram-päivityksen kommenttikentässä. Hän on lisännyt perään aihetunnisteen ”kokemusta on”.

Harjoite tuotti haasteita maalivahtikolmikolle – oli se sitten helppo tai ei. Pallot tippuivat maahan pariinkin otteeseen.

Maajoukkueen torjuntavastuu on alkulohkon avauspeleissä jaettu. Piiroinen napsi kiekkoja Saksaa vastaan. Taponen pelasi puolestaan Sveitsiä vastaan. Blomqvist odottaa vuoroaan.

Kolmikko ei vielä tiedä, miten torjuntavastuu jatkossa asettuu.

– Valmennukselta tulee ohjeet, miten jatketaan, Taponen kertoi maajoukkueiden nettisivuilla.

Suomi kohtaa Sveitsin keskiviikkona kello 21 Suomen aikaa.