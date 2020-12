Venäjän NHL-tähdeltä huijattiin miljoonaomaisuus – hyvän ystävän ”pankki” katosi jo vuosia sitten

Dallas Starsin Aleksandr Radulov paljasti joutuneensa suuren huijauksen uhriksi.

Jääkiekkotähti Aleksandr Radulovilta on huijattu valtava rahasumma. Dallas Starsin hyökkääjän lakimies Sergei Tashkov kertoi venäläismedialle, että Radulov oli tallettanut kymmenien miljoonien dollarien edestä rahaa venäläiseen pankkiin, joka on menettänyt toimilupansa eikä maksa talletettuja rahoja takaisin.

Pankin omistaja oli Vesti-lehden mukaan Radulovin hyvä ystävä Sergei Kononov. Hän tarjosi kiekkotähdelle suotuisia ehtoja jättisummien tallettamiseksi, eikä Radulov kokenut syytä epäillä ystäväänsä. Nyt on kuitenkin selvinnyt, että pankki menetti toimilupansa jo vuonna 2015.

– Pankin asioista eivät kertoneet minulle ystäväni, vaan kolmannet osapuolet. Menin puhumaan asiasta pankkiin, ja he lupasivat palauttaa kaiken. Kaikki on hyvin, olemme ystäviä. Mutta mitään ei palautettu, Radulov kertoi venäläiselle Russia24-kanavalle.

Kaikkiaan Radulov on menettänyt noin puolitoista miljardia ruplaa eli noin 16,5 miljoonaa euroa.

– ”Sasha” tuli Venäjälle tänä vuonna karanteenin aikana ja aloimme hiljalleen ymmärtää tämän tylyn petoksen luonteen. Yritimme selvittää asian ja puhua ihmisille ennen oikeudenkäyntiä, mutta he vain alkoivat paeta meiltä. Hän on ensimmäinen urheilija, joka puhuu tästä petoksesta julkisesti, muita tulee perässä. Mutta me menetimme suurimman summan, asianajaja Tashkov puolestaan sanoi.

Radulov talletti pankkiin suurimman osan tuloistaan ja piti itsellään sen, mitä tarvitsi. Tarvitut summat eivät nekään aina olleet vaatimattomia. NHL-tähden ex-vaimo Daria Dmitrijeva kertoi taannoin siitä, miten holtittomasti pariskunta käytti rahaa.

– En koskaan tiennyt, kuinka paljon aviomieheni ansaitsi. Tiesin vain, että paljon, mikä sopi minulle. Meillä oli muhkea määrä (rahaa) kotonamme. Hän sanoi, että ota jos tarvitset, Dmitrijeva kertoi.

Radulov, 34, on tienannut NHL:ssä noin 35 miljoonaa dollaria eli 28,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi hän pelasi pitkään kelpo tienesteillä KHL:ssä. Radulov edusti Nashville Predatorsia 2006–08 ja uudelleen 2011–12. Hän pelasi vuodet välissä KHL:ssä. Radulov palasi NHL:ään uudelleen 2016 ja on pysynyt taalaliigassa siitä lähtien.