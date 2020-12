Mikko Koivu heitti pelätylle NHL-valmentajalle ensipuhelussa vitsin – napakka vastaus tuli heti: ”Älä sitten ikinä enää... ”

Mikko Koivulla alkaa uusi vaihe uralla ja elämässä, kun hän muuttaa pitkäaikaisesta kodistaan Minnesotasta Columbukseen.

Ilta-Sanomat julkaisee joulun ja vuodenvaihteen aikana uudelleen juttuja, jotka ovat kiinnostaneet ja puhuttaneet lukijoita vuoden 2020 aikana.

Alla oleva juttu on julkaistu IS:n verkkosivuilla alun perin 31. lokakuuta:

Kutsu lounaalle tuli suoraan Bill Guerinilta, joka oli päättänyt ensimmäisen kautensa Minnesota Wildin kiekkopomona, general managerina.

Mikko Koivun, 37, kymmenen kautta kipparoiman Minnesotan kausi oli keväällä päättynyt koronaan ja raskaaseen pettymykseen, konferenssin sijalle 10.

Koivun kaksivuotinen sopimus kotiseuran kanssa oli juuri päättynyt. Tapaaminen meni hyvin niitä näitä jutellessa ja lounas oli laadukas, koska ”olin valinnut paikan”, kuten Koivu muistelee.

Aterian päätteeksi putosi pommi. Guerin ilmoitti, ettei Wild tarjoaisi joukkueen pitkäaikaisimmalle pelaajalle, seuran kasvoina ja pelillisenä suunnannäyttäjänä toimineelle Koivulle enää jatkosopimusta.

Viisi viikkoa myöhemmin, 18. syyskuuta, asiasta tehtiin julkinen.

Koivu pelasi Minnesotassa, toistaiseksi ainoassa NHL-seurassaan, 1028 runkosarja- ja 59 pudotuspeliä vuosina 2005–20.­

– Isku. Se on varmaan oikea sana, Koivu kuvailee ja myöntää erinäköisten tunteiden käyneen mielessä.

Olihan hän vuosikaudet uhrannut joukkueen hyvinvoinnista huolehtimiseen enemmän kuin yhden kapteenin edes kuuluu. Koivun tyyli on aina ollut se, että ensin tulee joukkueen etu ja sitten hänen etunsa, eikä hän säästele itseään.

Hän vaatii itseltään ja muilta paljon ja yrittää tehdä kaikki asiat viimeisen päälle mallikkaasti ja tyylikkäästi. Tyyliä voi sanoa myös kuluttavaksi, varsinkin jos on alamaissa olevan joukkueen tärkein pelaaja, jonka niskassa on kaikki vastuu ja paine.

Mikko Koivu toimi Minnesotan kapteenina vuodesta 2009.­

– Nii-in, ehkä se tapa toimia tulee myös kotikasvatuksesta, mutta silti joskus voi käydä mielessä, että perhana, olisiko vähän enemmän pitänyt osata nauttia, kun sai olla siinä pääroolissa, Koivu sanoo.

Koivu olisi kaksi vuotta aiemmin voinut siirtyä vapaana agenttina minne vaan, mutta hän oli päättänyt jäädä rakkaaseen Minnesotaan siitäkin huolimatta, että moni lähipiirissäkin oli sanonut, ettei alaspäin matkalla olevaan joukkueeseen kannata jäädä tuhlaamaan viimeisiä hyviä vuosia urastaan.

Koivu ottelussa Dallasia vastaan vuonna 2013.­

– Mutta uskoin ihan vilpittömästi joukkueeseen, ja olin aina arvostanut äärettömän paljon edellisen GM:n Chuck Fletcherin tapaa toimia. Siinä oli aina mukana tietty lojaalisuus, joka on ollut minulle aina tärkeää.

Fletcherin vaihduttua Gueriniin, lojaalisuus seuran puolelta loppui. Seurahistorian pitkäaikaisin kapteeni, pelimääräkuningas (1 028 ottelua) ja maalitilastoa lukuun ottamatta kaikkien keskeisten historiatilastojen haltija sai lähteä.

Koivu on silti valinnut linjan, ettei voivottele hylkäämistään.

– Sitä on turha puida, päätös on tehty. En laita sekuntiakaan sen murehtimiseen, Koivu linjaa.

– Tämä on bisnestä ja jokaisen pelaajan eteen tulee jossain vaiheessa vastaava tilanne. Se vaan kuuluu meidän ammattiin, että rooli pienenee ja muuttuu – ja joskus ura päättyy kokonaan.

Vaikeaa viime kautta värittivät myös Koivun yksityiselämän myrskyt. Nuhteettoman ihannevävyn imagoon tuli säröjä, kun hänen vuonna 2014 solmimansa avioliitto Helenan ajautui kriisiin.

Ero pantiin vireille helmikuussa.

Helena ja pariskunnan kolme lasta, iältään kahden ja seitsemän välillä, ovat nyt perheen entisessä yhteisessä kodissa Minnesotassa, kun Mikko Koivu puolestaan piipahti loka-marraskuussa Suomessa hoitamassa passi- ja viisumiasioita.

Hän on aikeissa palata Pohjois-Amerikkaan heti, kun tilanne sallii. Näin myöskin spekulaatiot pelaamisesta hänen osaomistamassaan kasvattajaseurassa TPS:ssa ovat turhia.

Helena Koivu on puinut eroa julkisesti, mutta Mikko Koivu sanoo painokkaasti:

– En aio missään yhteydessä kommentoida näitä asioita julkisesti.

Ulkopuoliset voivat vain kuvitella, millaisen henkisen myllyn läpi Koivu on viime kevään ja syksyn aikana mennyt.

Aikaan on sisältynyt paljon raskaita luopumisia.

Kun NHL:n pelaajamarkkinat lokakuun puolivälin jälkeen aukesivat, Koivulle avautui uusi mahdollisuus. Pelaajan tarkkaan tunteva Columbus Blue Jacketsin kiekkopomo Jarmo Kekäläinen oli ensimmäisten joukossa tarjoamassa sopimusta.

Jarmo Kekäläinen palkkasi Mikko Koivun.­

Koivu innostui heti.

– Jo siitä lähtien, kun Kekäläisestä tuli Columbuksen GM (helmikuusta 2013), olen seurannut tarkasti hänen tekemisiään ja minulla on äärimmäinen kunnioitus häntä kohtaan. 31 joukkueen nykyliigassa on ihan mahdoton ennustaa ”varmaa” mestaria, mutta Columbuksella on selvästi mahdollisuus menestyä, Koivu sanoo.

– Kahden vaikean kauden jälkeen haluan vielä kokea sen, kun joukkue voittaa.

Columbuksen tulisieluisena valmentajana tunnetun John Tortorellan maine on ristiriitainen, jopa pelottava. Ja voisi helposti kuvitella, että kaiken nähnyt arvostettu kapteeni hakisi loppu-uralleen aivan erilaista valmennusta.

– Päinvastoin! Tortorella oli yksi suurimmista syistä, miksi halusin juuri sinne. Olin ottanut tosi tarkasti selvää ja tiedän, että hänellä on erinomainen systeemi ja hyvin selkeät toimintatavat, Koivu perustelee.

John Tortorella luotsaa Columbusta.­

– Uskon hänen tyyliinsä. Se on suoraa ja rehellistä, ja asiat sanotaan niin kuin ne ovat. Silloin pelaajan ei tarvitse miettiä mitään muuta kuin että valmistat itsesi pelaamaan ja pelaat parhaasi mukaan ja se on sillä siisti.

Vaikuttaa, että uran päätöksen lähestyessä Koivu hakeutui paikkaan, jossa ei ainakaan pääse helpolla. Hän toivoo löytävänsä vielä uuden vaihteen Tortorellan koulussa.

– En pelaa siksi, että voisin lekotella jossain. Jos haluan ottaa rennosti, panen putket naulaan.

Koivun ja Tortorellan yhteistyö lähti ainakin hyvällä tavalla liikkeelle. Koivu oli saanut taustoja selvittäessään tietää, ettei vanhan liiton valmentaja halua koskaan pelaajiensa herroittelevan häntä, kutsuvan häntä mister Tortorellaksi.

– Joten aloitin ensimmäisen puhelun sanomalla mister Tortorella. Johon hän aika terävästi sanoi, että ”don’t ever fucking call me that again.”

Tortorella ymmärsi vitsin ja arvosti Koivun valmistautumista.

Omasta roolistaan Koivu tietää vain, että hän saa reilun mahdollisuuden näyttää, mihin pystyy puolustavan keskushyökkääjän roolissa.

– On ihan selvä, että jos haluan pelata Stanley Cupista taistelevassa joukkueessa, peliaikani ei voi enää olla 20 minuuttia. Mutta voin vielä auttaa kokeneena pelaajana joukkuetta monin tavoin. Parasta onkin ehkä se, että voi auttaa nuorempia pelaajia eteenpäin.

Koivun sopimus Columbuksen kanssa on vuoden mittainen, eikä kukaan tiedä, voiko NHL-kausi edes alkaa suunnitellusti tammikuussa 2021. Korona on tuonut epävarmuuden kaikkeen, ja sen päälle Koivun tilanne on kaikin tavoin uusi.

– Varmasti tulevaisuus pelottaa, mutta olen toisaalta äärettömän innoissani. Ja kyllä sitä jo tässä iässä miettii, mitä jääkiekon jälkeinen elämä tuo tullessaan, Koivu pohtii.

Hän ei tiedä, kauanko vielä jatkaa pelaamista, mutta on jo valmistautunut uran päättymiseen. Hän tietää sen olleen ja olevan monille pelaajille shokki.

– Kun on nuori ja tyhmä ja luulee tietävänsä kaikesta kaiken, sitä ei tule ajatelleeksi, miten nopeasti tämä sittenkin menee. Sitten yhtäkkiä huomaa, että pelejä on paljon vähemmän edessä kuin takana. Siihen pitää vaan valmistautua, että se loppuu jokaisella joskus.

Mikko Koivu johdatti Leijonat sen historian toiseen MM-kultaan Bratislavassa 2011.­

Maajoukkueen pitkäaikainen kapteeni on seurannut suurella mielihyvällä uuden suomalaisen sukupolven esiinmarssia NHL:ään.

Mikko Rantanen, Aleksander Barkov, Sebastian Aho, Miro Heiskanen, Patrik Laine, Teuvo Teräväinen, vain muutama mainittuna, ovat valloittaneet taalaliigan viime vuosina.

– Herättää ylpeyttä, kun pystyy vetämään rotsin auki, luettelemaan nimiä ja sanomaan, että niin, meitä on reilu viisi miljoonaa, Koivu sanoo.

Koivun omat suunnitelmat Leijonissa pelaamiseen ovat auki. Hän sanoo, että olisi ”ilman muuta” lähtenyt viime MM-kisoihin, jos hänet olisi pyydetty mukaan ja jos kisat olisi ylipäätään järjestetty.

Koivu tietää, että jos talviolympialaiset 2022 järjestetään ja NHL on mukana, Suomella on kaikkien aikojen joukkue.

Hän ei pysty nimeämään tämän hetken parasta suomalaispelaajaa, mutta mainitsee, että pelkästään ykkössentterin tontille on tungosta.

– Ahon ja Barkovin kaltaisia timantteja on turha vertailla. Antaa poikien pelata vaan.

TPS:n ”pienomistajana” Koivulla on myös näkemys nykyisestä 15 joukkueen suljetusta SM-liigasta.

– Mielipiteenäni voin sanoa, että karsinnat kuuluvat urheiluun ja 12 olisi hyvä joukkuemäärä.

Koivu kertoo esimerkin nuoruudestaan, kun hän nousi 16-vuotiaana TPS:n A-junioreihin vuonna 2000.

– A:n sarja oli silloin todella kova, ja siinä oli 12 joukkuetta. Kun seuraavaksi kaudeksi joukkuemäärä nousi 17:ään, ero oli huima.

– Vaikka suomalaiset pärjäävät NHL:ssä nyt tosi hyvin, niin hyppäys SM-liigasta NHL:ään on valtava. Harva pärjää heti ensimmäisenä vuonna.

Koivun kotikaupungissa Minneapolisissa käynnistyi historiallinen mielenosoitusten aalto, kun poliisi tappoi mustaihoisen George Floydin pidätystilanteessa 25. toukokuuta.

Siitä voimistui Pohjois-Amerikan mustiin kohdistuvaa poliisiväkivaltaa ja rasismia vastustavan Black Lives Matter -liikkeen vyöry.

Koivun hyvät pelikaverit Matt Dumba (vas.) ja Chris Stewart ovat aktiivisia BLM:n puolestapuhujia.­

Koivun pelikavereina on BLM-aktiiveja, kuten Matt Dumba ja Chris Stewart.

– He ovat mun parhaita pelikavereita ja kun kuulet tarinoita siitä, mitä se heille on päivittäisessä elämässä ollut ja mitä he yrittävät tuoda esiin, niin totta kai aina tuen tasa-arvoa kaikkien kesken.

Koivu ei kuitenkaan itse halua suin päin kommentoida laaja-alaisia yhteiskunnallisia asioita eikä myöskään pidä perusteltuna vaatia yhteiskunnallisia syväanalyyseja kaikilta urheilijoilta.

– En ole varma, että urheilijoiden pitää esittää painokkaita näkemyksiä tosi monisyisistä ja -mutkaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä, jos niistä ei ole sataprosenttisen varmaan tietoa tai näkemystä.

Suuria tunteita herättävissä kysymyksissä väärinymmärryksen mahdollisuus on suuri. Hyvä aie voi kääntyä sosiaalisen median myllyssä kamikaze-lennoksi.

– Sosiaalinen media, jossa en itse ole, hallitsee niin paljon ja yhtäkkiä harmiton lausunto voi paisua valtavaksi ja kyseinen yksilö kärsii siitä pitkään.