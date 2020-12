NHL:n siirtomarkkinoilla kova porina – suomalaiset keulilla arvostetulla listalla: Sami Vatanen jätti taakseen kokeneen jättiläisen

Yli sata vapaata agenttia etsii vielä uutta kotia NHL-markkinoilla.

NHL-kauden alkuun on enää kolme viikkoa, ja pelaajamarkkina porisee kuin riisipuuro mummon puuhellalla.

NHL-seurojen ja -pelaajien raha- ja sopimusasioihin keskittyvän CapFriendly-sivuston mukaan markkinoilla on 130 rajoittamatonta vapaata agenttia, eli pelaajaa, jotka voivat valita seuransa täysin vapaasti.

Kanadalaisen TSN Hockeyn kokenut NHL-toimittaja Frank Seravalli on pitänyt syksyn ajan listaa mielestään parhaista markkinoilla olevista vapaista agenteista. Seravallin uusin listaus on suomalaisittain erittäin mielenkiintoista luettavaa.

Listan ykkösnimi on viime kaudella Florida Panthersia edustanut laitahyökkääjä Mike Hoffman.

Tämän jälkeen listan kärkipää on hyvin sinivalkoinen. Seravallin mielestä markkinoiden toiseksi paras vapaa agentti on niin ikään Floridassa viime kautensa päättänyt suomalainen keskushyökkääjä Erik Haula.

Kolmospaikalla on viimeksi Dallas Starsissa pelannut laitahyökkääjä Corey Perry. Neljäntenä listalla komeilee suomalaishyökkääjä Mikael Granlund, 28, jonka sopimus Nashville Predatorsin kanssa päättyi viime kauteen.

Listan paras puolustaja on viidenneltä sijalta löytyvä Sami Vatanen. Viime kautensa Carolina Hurricanesissa lopettanut Vatanen, 29, peittoaa Seravallin papereissa muun muassa NHL:ssä tähtistatusta nauttivan Zdeno Charan, joka on listalla kuudentena.

Vatasen paikkaa slovakkikolossin edellä voi pitää jonkinmoisena saavutuksena. Vaikka Charalla on mittarissa jo 43 ikävuotta, tämän saavutukset taalajäillä ovat huimat. 205-senttinen ja 113-kiloinen puolustaja on pelannut 14 viime kautta Boston Bruinsissa ja ollut koko ajan joukkueen kapteeni. Vuonna 2011 Chara nosti ensimmäisenä Stanley Cup -pokaalia. Kaikkiaan hän on pelannut yli 1 700 NHL-ottelua.

Ja onhan se hienoa kerrankin katsoa Charaa alaspäin: 179-senttinen ja 84-kiloinen Vatanen on 26 senttiä ja 29 kiloa Charaa pienempi.

Viime päivien NHL-siirtospekulaatioissa Vatanen on ahkerasti liitetty Edmonton Oilersiin. Tämä spekulaatio sai lisää vettä myllyyn eilen, kun Oilersin GM Ken Holland kertoi, että ruotsalaispuolustaja Oscar Klefbom on sivussa koko tulevan kauden.

Jääkiekkolehti The Fourth Periodin päätoimittaja David Pagnotta nosti Vatasen esiin yhtenä potentiaalisena Klefbomin korvaajana.

Granlundin agentti Todd Diamond puolestaan on kertonut, että ”hänen puhelimensa on viime päivinä alkanut soida”. Diamondin mukaan Granlundilla on tällä hetkellä ainakin neljä varteenotettavaa seuravaihtoehtoa.

TSN:n toimittaja Seravalli on jo aiemmin yhdistänyt Haulan, 29, tämän entiseen seuraan Vegas Golden Knightsiin. Siirto kuitenkin edellyttäisi, että Vegas saisi ensin tehtyä tilaa palkkakattonsa alle. CapFriendly-sivuston mukaan Vegasin pelaajien yhteenlasketut palkat ovat tällä hetkellä lähes miljoona dollaria yli palkkakaton.

NHL-kausi alkaa 13. tammikuuta.