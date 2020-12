Tätä NHL-tynkäkauden ohjelma hulluimmillaan tarkoittaa – Patrik Laine ja Jesse Puljujärvi voivat kohdata 17 kertaa!

Tulevalla NHL-kaudella pelataan totuttua vähemmän runkosarjaotteluita.

Sunnuntaina saatiin odotettu uutinen: uusi jääkiekon NHL-kausi alkaa 13. tammikuuta.

Kuten ennenkin, NHL:n 31 joukkuetta on jaettu neljään maantieteelliseen divisioonaan. Mutta nyt joukkuejako poikkeaa aiemmasta. Esimerkiksi kaikki seitsemän kanadalaista joukkuetta on asetettu samaan Pohjoisen divisioonaan. Muissa divisioonissa (Itä, Keskinen, Länsi) on kussakin kahdeksan joukkuetta.

NHL:ssä pelataan tulevalla tynkäkaudella 56 ottelun runkosarja niin, että joukkueet kohtaavat vain saman divisioonan joukkueita. Poikkeusjärjestely johtuu tietysti koronapandemiasta.

NHL:n divisioonajaon näet alla olevasta twiitistä.

Kun Pohjoisessa divisioonassa kullakin joukkueella on vain kuusi eri vastustajaa, jokainen joukkue kohtaa muut joukkueet yhdeksän tai kymmenen kertaa. Muissa divisioonissa samojen vastustajien naamat tulee nähtyä kahdeksan kertaa.

Pudotuspelit pelataan tutulla paras seitsemästä -formaatilla.

Tämä tarkoittaa, että joillekin Pohjoisen divisioonan joukkueille voi tulla kauden mittaan peräti 17 kohtaamista. Olettaen, että siirtohuhujen kohteena oleva Patrik Laine pelaa koko kauden Winnipeg Jetsissä ja Jesse Puljujärvi Edmonton Oilersissa, vuoden 2016 nuorten maailmanmestarit saattavat siis kohdata kauden aikana näin monesti.

Vuodenvaihteessa 2015–2016 Patrik Laine (oik.) ja Jesse Puljujärvi tuulettivat useasti yhdessä Helsingissä nuorten MM-kilpailuissa.­

NHL:n runkosarjan on määrä päättyä 8. toukokuuta. Sen jälkeen pudotuspelien kaksi ensimmäistä kierrosta pelataan kunkin divisioonan joukkueiden kesken. Tämän jälkeen on selvillä kunkin divisioonan voittaja, jotka kohtaavat Stanley Cupin välierissä, ja näiden voittajat finaaleissa.

NHL:n virallisen ilmoituksen mukaan kauden on määrä päättyä ”heinäkuun puolivälin tienoilla”. Pyrkimys on, että kausi 2021–2022 pystyttäisiin pelaamaan normaalilla NHL-aikataululla, eli lokakuusta kesäkuuhun.