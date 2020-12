Arvostettu urheilulehti ennustaa: Seattlen uusi NHL-joukkue nappaa Jesse Puljujärven

Seattle Kraken pääsee valitsemaan oman miehistönsä nykyisten NHL-seurojen rivipelaajista kesäkuussa.

Jesse Puljujärvi allekirjoitti lokakuussa kahden vuoden sopimuksen Edmonton Oilersin kanssa.

Sopimuksen toinen vuosi saattaa kuitenkin kulua jossain aivan muualla, sillä NHL:n uusi organisaatio Seattlessa tarvitsee myös pelaajia syksylle 2021.

Seattle Kraken pääsee valitsemaan oman miehistönsä nykyisten NHL-seurojen rivipelaajista kesäkuussa. Kaikki 31 joukkuetta saavat suojata ”laajennusvaraustilaisuudessa” parhaat pelaajansa. Loput ovat vapaata riistaa Krakenille.

The Athletic -sivusto on julkaissut oman veikkauksensa siitä, keitä pelaajia joukkueista poimitaan. Suomalaisista kokoonpanoon ovat vahvimmin tyrkyllä Puljujärvi sekä puolustaja Markus Nutivaara.

Oilersin arvioidaan suojaavan hyökkääjätähtensä Connor McDavidin, Leon Draisaitlin, Ryan Nugent-Hopkinsin ja Kailer Yamamoton.

Heidän jälkeensäkin listalle on nostettu neljä Puljujärveä tärkeämpää hyökkääjää.

– Niin kauan kun Puljujärvi ei tuskaile kovin pahasti Suomesta palatessaan, hänet on vain valittava riskillä. Seattle tietää, että varmoja varauksia ei ole. Jokainen valinta on arvailua pelaajan kehityksestä, The Athletic kannustaa Krakenia.

Ensimmäisinä NHL-vuosinaan Puljujärvi ei löytänyt paikkaansa Oilersista. Hän puhui englantia kangerrellen. The Athletic tiedostaa suomalaisen heikkouden ja heittää verrokiksi toisen supertähden samasta ikäluokasta.

– Olettamus oli aina se, että kaukalon ulkopuolinen sopeutuminen tulee olemaan hänelle haastavampaa kuin seuralliselle Patrik Laineelle.

Nutivaara jää Florida Panthersin puolustuksessa selvästi Keith Yandlen, Aaron Ekbladin ja MacKenzie Weegarin varjoon.

26 vuoden ikä, oikean puolen kätisyys ja maltillinen 2,7 miljoonan dollarin sopimus tekevät hänestä kuitenkin oivan vaihtoehdon Krakenille.

The Athleticin kokoonpanohahmotelmassa nimekkäimpiä Seattleen muuttajia olisivat hyökkääjät Jordan Eberle, James van Riemsdyk ja Derek Stepan, puolustajat Tyson Barrie, Ryan McDonagh, Brady Skjei ja Joel Edmundson sekä maalivahdit Anton Hudobin ja Braden Holtby.