Tästä Wayne Gretzkyn NHL-kortista maksetaan maltaita – erikoinen yksityiskohta erottaa sen muista harvinaisuuksista

Kortista oli maanantai-iltapäivänä tarjottu jo lähes 700 000 dollaria.

Wayne Gretzkystä on olemassa markkinoilla lukuisia kortteja, mutta vain osa on arvokkaita.­

Jääkiekkolegenda Wayne Gretzkyä esittävästä keräilykortista odotetaan ensimmäistä jääkiekkoaiheista korttia, josta maksetaan yli miljoona dollaria, kertoo Kanadan isoin päivälehti Toronto Star.

Huippukuntoinen O-Pee-Chee:n valmistama kortti on Gretzkyn tulokaskaudelta, vuodelta 1979.

Kyseinen kortti on alla olevassa kuvassa vasemmalla.

Markkinat ovat pullollaan kaikkien aikojen jääkiekkoilijan tulokaskortteja, mutta miljoonan arvoisen nyt huutokaupattavasta kappaleesta tekee yksityiskohta.

– Ensimmäinen asia, mitä pitää etsiä, on vaalea tai kellertävä kohta hänen olkapäänsä kohdalla. Painoprosessin aikana pöly on aiheuttanut kellerryksen, Starin haastattelema asiantuntija.

Lisäksi arvoa nostaa se, että kortti on kunnoltaan uutta vastaava, mikä on kyseisen valmistajan 1970-luvun korteille tuiki harvinaista.

– Koko toimiala perustuu keräilijöiden haluun kerätä. Kasvattaa kokoelmaa, haalia parhaista parhaat. Matka on hauska monelle kerääjälle, selittää korttia välittävän huutokauppayrityksen työntekijä.

Kortin kuva on otetu WHA-liigan ottelussa New England Whalers–Edmonton Oilers marraskuussa 1978. New England voitti 6–1. Gretzky pelasi toista kertaa urallaan Gordie Howea vastaan.

Valokuvaaja Steve Babineau sai ottelun kuvauskeikasta 17 dollaria.

– Allekirjoitan kortin 500 dollarilla, hän sanoi Starille.

Huutokauppa on auki vielä kolme päivää. Maanantai-iltapäivänä korkein tarjous ylitti jo 660 000 dollaria.