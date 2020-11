Järkyttävää jälkeä: NHL-konkarin ura päättyi suomalaispelaajan luistimen viiltoon – ”Silmässä on tapahtunut peruuttamatonta vahinkoa”

NHL-konkarin näkökyky ei ole palautunut ennalleen.

NHL:ssä 13 kautta ja 725 runkosarjan ottelua pelannut puolustaja Johnny Boychuk ei enää palaa kaukaloihin.

Suomalaishyökkääjä Artturi Lehkosen luistin viilsi viime maaliskuussa valtavan haavan New York Islandersia edustaneen Boychukin kasvoihin. Haavaan ommeltiin tuolloin 90 tikkiä.

Nyt Boychuk, 36, ilmoittaa raskain mielin joutuvansa lopettamaan uransa kyseisen onnettomuuden vuoksi.

– Sivusuuntainen näköni on huono. Minulle kerrottiin myös, että joitakin näköhermoja on tuhoutunut. Silmässä on tapahtunut peruuttamatonta vahinkoa, Boychuk kuvaili nhl.comille.

– Olen käynyt lukuisissa testeissä. On kuulemma joitakin keinoja, jotka voisivat auttaa, mutta minulle on myös kerrottu, että silmässä on jotakin, mikä ei palaudu normaaliksi, Boychuk sanoi.

Boychuk palasi vielä syksyllä pelaamaan kolme ottelua pudotuspeleissä, mutta hän tunsi, että kaikki ei ollut silmässä kunnossa. Uusien testien jälkeen hänen oli pakko jättää leikki sikseen.

– Kun sinulle kerrotaan, että et voi pelata enää, tai jos pelaat, voit loukkaantua vielä pahemmin, se on todella raskasta, Boychuk harmitteli.

Boychuk voitti NHL-urallaan Stanley Cupin Boston Bruinsin paidassa kesällä 2011. Hän saalisti 725 runkosarjaottelussa pisteet 54+152=206 ja 104 pudotuspelissä pinnat 13+17=30.