NHL:ään palaava Jesse Puljujärvi sai kovat kehut kanadalaiselta ketjukaveriltaan – ”Hän on uskomattoman nopea”

Cody Kunyk pitää Jesse Puljujärven mahdollisuuksia pärjätä NHL:ssä hyvinä.

Edmontonissa odotetaan kieli pitkällä alkavaa NHL-kautta. Connor McDavidin johtaman joukkueen nuoli osoittaa ylöspäin, ja alkavalla kaudella seura saa uusvanhan vahvistuksen, kun Jesse Puljujärvi palaa Oilersin paitaan.

Nuoren suomalaishyökkääjän tilanne on puhuttanut pitkään Kanadassa. Paluu Kärppiin viime kaudeksi oli onnistunut veto, ja hyvät otteet johtivat uuteen NHL-sopimukseen.

Uuden kauden alla kanadalaismedia Sportsnet haastatteli Puljujärven Oulun ketjukaveria Cody Kunykia selvittääkseen, miltä suomalaislahjakkuus tällä hetkellä näyttää. Jo neljättä kauttaan Suomessa pelaavalla kanadalaisella oli paljon hyvää sanottavaa.

– Hän vaatii kiekkoa ja rakastaa sen pitämistä. Minun on todella helppo löytää hänet, koska hän on niin nopea – hän on uskomattoman nopea. On vain tiedettävä, mihin hän haluaa kiekon. Minun pitää tehdä kaikkeni sen eteen, että saan sen toimitettua hänelle, Kunyk kuvailee.

Kunyk oli nuorena innokas Oilersin fani. Unelma seuran paidassa pelaamisesta lienee historiaa, mutta Puljujärvellä hän näkee vielä kirkkaan tulevaisuuden taalaliigassa.

– Ympyrä sulkeutuu hänen kohdallaan. Hänen kanssaan pelaaminen on ollut uskomatonta. Jesse tekee niin kovasti töitä koko ajan. Hän odottaa valtavasti itseltään ja on ankara itseään kohtaan. Jos hän pelaa kehnosti joku päivä, hän jää pitkäksi aikaa pelin jälkeen hallille tekemään hommia.

Cody Kunyk pelasi viime kaudella HPK:ssa. Tällä kaudella hän on tehnyt Kärpille 14 ottelussa tehot 5+3.­

Kunykin mukaan Kärpät ei anna Puljujärvelle erityiskohtelua.

– Hän välittää. Hän rakastaa peliä.

Kunykin hehkuttamaa Puljujärven intohimoa ja välittämistä kehutaan Sportnetissä ”uutena kehityksenä Jesse Puljujärven aikuistumisessa”.

Edmontonissa voi odottaa paikka Kyle Turrisin johtaman ketjun laidalla, jos paluu vakuuttaa.

30-vuotias sentteri Kunyk siirtyi Kärppiin täksi kaudeksi HPK:sta. Aiemmin hän edusti SaiPaa. Nyt hän asuu raskaana olevan vaimonsa ja pienen lapsensa kanssa oululaisessa asunnossa ja pysyttelee sisällä koronapandemian vuoksi.

Kunykin oma NHL-ura jää näillä näkymin yhteen otteluun kaudella 2013–4. Edmontonista kotoisin olevaa hyökkääjää se ei harmita, ainakaan enää.

– Maailma on niin iso. Olen nähnyt sellaisia paikkoja, joita en olisi voinut edes kuvitella. Jos pystyn elättämään perheeni pelaamalla ja saan matkustaa niin teen tätä kunnes joku tulee kertomaan minulle, etten enää pysty tähän hommaan.