Kultaleijonien tähtivahdille aukeamassa vihdoin kunnon näyttöpaikka NHL:ssä? ”Pystyy voittamaan otteluja yksin”

Joko on Kevin Lankisen vuoro? Tätä pohtii moni jääkiekon seuraaja Suomessa.

Kevin Lankinen juhli Leijonien kanssa maailmanmestaruutta keväällä 2019. Ensi kaudella hän on vihdoin saamassa kunnon näyttöpaikan myös NHL:ssä.­

Kevin Lankisen mahdollisuuksia NHL-läpimurtoon pyörittelee myös pohjoisamerikkalainen jääkiekkolehti Hockey Magazine. Lehti analysoi hiljattain NHL-joukkue Chicago Blackhawksin tulevaisuuden tärkeimmät uudet vastuunkantajat, ja Lankisen nimi oli listalla toisena.

Toissa keväänä Leijonien sensaatiomaisen maailmanmestaruuden takuumiehenä loistanut Lankinen on kuulunut Blackhawksin organisaatioon kahden kauden ajan, mutta NHL:ssä 25-vuotias suomalainen ei ole vielä päässyt tositoimiin.

Tyngäksi jääneellä viime kaudella Lankinen pelasi Blackhawksin farmijoukkueessa Rockford IceHogsissa 21 ottelua, joista kahdeksan päättyi joukkueen voittoon. Lankisen torjuntaprosentti oli 90,9 ja päästettyjen maalien keskiarvo 3,03.

Jo ennen viime kautta oli käytännössä selvää, ettei Lankiselle ole luvassa peliaikaa kirkkaimmissa valoissa. Torjuntavastuun Blackhawksissa jakoivat kokeneet Corey Crawford ja Robin Lehner. Mutta nyt tilanne on muuttunut, kun Blackhawks kauppasi Crawfordin New Jersey Devilsiin ja Lehnerin jo viime kaudella Vegas Golden Knightsiin.

Tällä kaudella Blackhawksin maalivahtikolmikon muodostavat Lankinen, Malcolm Subban ja viime kauden niin ikään IceHogsissa torjunut Collin Delia. Näistä Subban on pelannut kolme viime kautta Vegasin kakkosvahtina, Delialla on vyöllään 18 NHL-ottelua kausilta 2017–19.

Blackhawksin apulais-GM Mark Eaton ylistää Lankista Hockey Magazinessa siihen malliin, että näyttöpaikan avautuminen NHL:ssä lienee vain ajan kysymys.

– Mentaalisella vahvuudella ja itseluottamuksella on maalivahtipelissä suuri merkitys. Maalivahdin on tärkeää tuntea olevansa ”ytimessä” ja tietää, mitä on tekemässä. Silloin tämä pystyy ottamaan joukkueen reppuselkään ja voittamaan pelejä ”yksin”. Juuri tätä kykyä Lankinen osoitti viime vuonna Suomen maalilla, Eaton kehuu.

– Tulevalla kaudella hän saa hienoja mahdollisuuksia näyttää, mistä hänet on tehty. Me taas pääsemme näkemään, miten pitkälle hänen kykynsä riittävät, Eaton sanoo.