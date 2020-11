TSN: Winnipeg Jets on tehnyt päätöksen Patrik Laineen tulevaisuudesta – yksi asia voi osoittautua ylittämättömäksi ongelmaksi

Winnipeg Jets haluaa kaupata Patrik Laineen, mutta tanssipartneri puuttuu.

Epävarmuus Patrik Laineen tulevaisuuden ympärillä jatkuu. TSN:n Frank Seravalli kertoi Big Show -ohjelmassa, että Laineen kauppaaminen Jetsistä on edelleen hyvin todennäköistä.

Seravalli kertoi lähdetietojensa nojalla, että Jets on jo tehnyt päätöksen kaupata Laine muualle.

– En yllättyisi, jos hänet kaupataan tämän kauden aikana. Jets on päättänyt, mitä haluavat tehdä. Nyt kyse on siitä, saavatko he kaupan toteutettua. He haluavat tehdä sen, mutteivät ole vielä löytäneet oikeaa diiliä, Seravalli kertoi ohjelmassa.

Suomalaisen sopimusta Jetsin kanssa on jäljellä vielä ensi kausi. Laineen sopimus nostaa Jetsin kokonaissaldon 6,75 miljoonan dollarin edestä lähemmäksi NHL:n palkkakattoa.

Seuraavan kauden jälkeen maalitykin pelaajaoikeudet säilyisivät yhä Jetsillä, mutta edessä olisi todennäköisesti pitkän ja hintavan jatkosopimuksen solmiminen.

NHL:n palkkakatto pysyy koronapandemian takia 81,5 miljoonassa eurossa ja se tietää jo valmiiksi kalliin joukkueen rakentaneelle Jetsille lisäpulmia Laineen pitämiseksi vuoden kuluttua. Jetsin pitää karsia myös alkavan kauden palkkakuluja päästäkseen palkkakaton alle.

Juuri palkkakattoasiat vaikeuttavat Laineen hankkimista myös ostajan näkökulmasta.

– Molemmat osapuolet ovat sitä mieltä, että olisi parempaa löytää pelaajalle uusi koti. Laine on kuitenkin niin erityinen pelaaja, ettei mitä tahansa ehdotusta voi hyväksyä. Laineen hankkivalla joukkueella pitää olla ensi kaudeksi 9–10 miljoonaa dollaria varattuna jatkosopimusta varten, Seravalli arvioi tilanteen problematiikkaa.

NHL:ssä on Capfriendly-sivuston tämän hetken tietojen mukaan vain seitsemän joukkuetta, jotka voisivat hankkia Laineen antamatta takaisin tuntuvia sopimuksia tasapainottamaan suomalaispelaajan sopimuksen palkkakattoiskua: Florida, Columbus, Detroit, Ottawa, Nashville, Los Angeles ja New Jersey.

Tämän lisäksi jokaisen Laineesta haaveilevan on katsottava ensi kesän sopimustilannettaan tarkasti. Jos tiedossa on useita kalliita palkankorotuksia muutenkin, voi Laineen hankkiminen osoittautua liian vaikeaksi tehtäväksi.