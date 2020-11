Justin Bieber fanittaa yhtä asiaa yli kaiken – supertähden ylleen pukema paita ei jätä epäilyille sijaa

Maailman tunnetuimpiin poptähtiin kuuluva Justin Bieber pelasi jääkiekkoa myös keikkaillessaan Suomessa vuonna 2016.

NHL-seura Toronto Maple Leafs voi hyvin perustein ilmoittaa, että heitä fanittaa todellinen supertähti.

Yksi maailman suosituimmista ja koko 2000-luvun menestyneimmistä muusikoista, Justin Bieber, tekee yhteistyötä Original Six -seuroihin kuuluvan Maple Leafsin kanssa.

26-vuotiaalla Bieberilla on esimerkiksi Instagramissa yli 151 miljoonaa seuraajaa. Urheilijoista kanadalaismuusikkoa enemmän seuraajia Instagramissa on vain Lionel Messillä (168 miljonaa) ja Cristiano Ronaldolla (242 miljoonaa), joka muuten on koko Instagramin seuratuin henkilö.

Toronto julkaisi perjantaina kuvan Leafs-paitaa kantavasta Bieberistä ja toisesta kanadalaisesta poptähdestä Shawn Mendesistä.

Yhteistyöllä on toki myös kaupallinen tarkoitus, koska Bieber ja Mendes julkaisivat perjantaina yhteisen Monster-singlensä.

Kanadan Ontariossa syntyneen popin superstaran on havaittu kannustavan Maple Leafsia aiemminkin.

Aiemmin syksyllä somessa levisi Bieberin julkaisema video, jolla hän kannustaa Torontoa NHL:n playoff-ottelussa Columbusta vastaan. Videolla näkyy, kuinka Bieber sekä hänen vaimonsa Hailey Baldwin riemastuvat Toronton Zach Hymanin iskemästä 3–3-tasoitusmaalista kolmannen erän viime hetkillä.

Viime vuodenvaihteessa NHL uutisoi virallisilla nettisivuillaan Bieberin organisoimista tapaninpäivän jääkiekkopeleistä.

Maple Leafsin suurimmat tähtihyökkääjät Auston Matthews ja Mitchell Marner sekä ensimmäistä kauttaan Torontossa pelannut puolustaja Tyson Barrie olivat ajaneet joulutauon aikana Stratfordin kaupunkiin pelatakseen kiekkoa Bieberin ja tämän ystävien kanssa.

Alla olevassa Justin Bieberin Instagram-julkaisussa vasemmalta Matthews, Bieber, Marner ja Barrie.

Bieberin kiekkoilut eivät suinkaan rajoitu vain Kanadaan.

Vuonna 2016 hän keikkaili Helsingissä ja ehti vierailullaan jäälle myös Jokerien ex-pelaajien, kuten Juha Lindin, Mika Strömbergin ja Ossi Väänäsen kanssa.

– Hänellä on kuulemma oma maila ja luistimet koko ajan mukana, kertoi tuolloin IS:lle Jari Kurri.

Vuonna 2017 Bieber puolestaan osallistui NHL:n vuotuisen tähdistöottelun yhteydessä järjestettyyn ”julkkispeliin”, jossa kohtasivat Wayne Gretzkyn ja Mario Lemieux’n joukkueet.

Bieber pelasi Greztkyn joukkueessa yhdessä muun muassa ex-kiekkotähtien Joe Sakicin, Eric Lindrosin ja Nicklas Lidströmin kanssa.

Bieberin vastapuolella Lemieux’n joukkueessa pelasivat esimerkiksi suomalaislegendat Kurri ja Teemu Selänne.