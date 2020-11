NHL:n parhaita keskushyökkääjiä laitettiin järjestykseen – näin kävi suomalaisille

NHL:n virallisen nettisivuston listauksessa Aleksander Barkov ja Sebastian Aho nousivat korkealle.

NHL:n virallinen nettisivusto julkaisi maanantaina asiantuntijoidensa kokoaman listan, johon on rankattu 20 taalaliigan parasta keskushyökkääjää.

Listalle mahtuu kaksi suomalaista pelaajaa. Florida Panthersin Aleksander Barkov sijoittui 11:nneksi ja Carolina Hurricanesin Sebastian Aho 13:nneksi.

Barkov, 25, nakutti Panthersissa viime kaudella 66 ottelussa tehot 20+42 ja johti kapteenina joukkueensa pudotuspelikarsintoihin. Karsinnoissa Panthers hävisi New York Islandersille.

23-vuotias Aho paukutti viime kaudella hurjat 38 maalia ja oli toista kertaa peräkkäin Hurricanesin tehokkain 66 pisteellä. Jutussa huomioidaan myös, että Aho on tehnyt kahden edellisen kauden aikana kahdeksan alivoimamaalia – enemmän kuin kukaan muu NHL:ssä.

Listan ykköseksi valittiin neljäntenä vuonna peräjälkeen Edmonton Oilersin Connor McDavid. 97 tehopistettä iskenyt 23-vuotias kanadalainen on tehnyt viiden NHL:ssä pelaamansa kauden aikana enemmän pisteitä kuin kukaan muu liigassa tuona aikana.

– Hänellä on mukava putki päällä. Hän on latonut hurjan pistemäärän neljänä vuotena peräkkäin, ja ansaitsee olla tämän listan kärjessä jälleen. Hän on selkeällä erolla maailman paras hyökkääjä, totesi NHL Networkin asiantuntija Mike Johnson.

Toiseksi listalla sijoitettiin McDavidin kahta vuotta vanhempi maanmies, Colorado Avalanchen Nathan Mackinnon. Kolmannelta paikalta löytyy McDavidin joukkuekaveri, saksalainen Leon Draisaitl.