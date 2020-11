Kasperi Kapanen saa elämänsä tilaisuuden NHL:ssä – pääsee supertähti Sidney Crosbyn rinnalle

Pittsburghin päävalmentaja haluaa nähdä suomalaislaiturin joukkueensa ykkösketjussa.

Hyökkääjä Kasperi Kapanen aloittaa tulevan NHL-kauden Pittsburgh Penguinsin ykkösketjussa.

Kapanen, 24, saa rinnalleen Sidney Crosbyn ja Jake Guentzelin, Penguinsin valmentaja Mike Sullivan kertoi NHL:n verkkosivuille.

– Me ajattelemme hänen tuovan nopeutta, joka täydentää ”Sidin” ja Jaken peliä. Lisäksi Kapanen on osoittanut pystyvänsä tekemään maaleja. Hän teki 20 maalia kaudella 2018–19 NHL:ssä. Hän on huippunopea ja hän tuo ketjuun myös kokoa, Sullivan kehui.

NHL.comin mukaan Kapanen on 185 senttiä pitkä ja painaa 87 kiloa.

– Kun pelaamme kovia otteluita, uskon Kapasen auttavan meitä. Arvioimme, että hänen taitonsa voivat sopia hyvin Sidin ja Jaken peliin, Sullivan jatkoi.

NHL-kausi pyritään aloittamaan vuoden vaihteessa.

Pittsburgh hankki Kapasen elokuussa Torontosta. Suomalaishyökkääjä on alun perin Pittsburghin oma varaus. Penguins hankki Kapasen oikeudet vuonna 2014 varausnumerolla 22, mutta kauppasi tämän vuotta myöhemmin Torontoon.

Kapanen teki viime kaudella 69 pelissä 36 tehopistettä Maple Leafsille.

Sidney Crosby on Pittsburgh-ikoni.­

Crosbya, 33, pidetään yhtenä jääkiekkohistorian parhaista pelaajista. Kanadalaistähti on kolminkertainen Stanley Cup -mestari sekä kaksinkertainen olympiavoittaja ja hänet on valittu kahdesti runkosarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi NHL:ssä.

Sekä Crosby että Guentzel kärsivät vammoista viime kaudella. Penguisin kausi päättyi katastrofiin, kun Montreal Canadiens pudotti sen yllättäen Stanley Cupin pudotuspelien karsintasarjassa.