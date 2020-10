Mikko Rantanen seurustelee – uusi rakas julkaisi hempeitä yhteiskuvia NHL-tähden kanssa

Coloradon NHL-hyökkääjä vahvisti IS:lle lyöneensä hynttyyt yhteen uuden kumppaninsa kanssa.

Colorado Avalanchen NHL-pelaaja Mikko Rantanen, 24, on alkanut seurustella. Uuden kumppanin nimi on Susanna Ranta.

Rantanen vahvisti seurustelun Ilta-Sanomille, muttei halunnut kommentoida suhdetta enempää.

Rantanen julkaisi kolme päivää sitten Instagram-tilillään kodikkaan yhteiskuvan tuoreesta pariskunnasta. Kuva on sijoitettu Nousiaisille.

Myös Susanna Ranta on julkaissut parista kuvia, mutta ne on otettu rantakohteessa ja kuvien sävy on huomattavasti intiimimpi.

Rantanen täytti eilen 24 vuotta ja tyttöystävä julkaisi hänestä juhlan kunniaksi esimerkiksi videon, jossa kiekkoilija seisoo paidattomana vedessä ja tarttuu rakkaansa käteen.

Toisessa videossa Rantanen suutelee intohimoisesti kumppaninsa kättä kesken automatkan.

– It’s him for me, Ranta on kirjoittanut kuvakokoelman yhteyteen. Hän on minulle.

– Luv, Rantanen on vastannut tarkoittaen ”rakasta”.

Toisessa julkaisussa pariskunta antautuu syleilyyn auringonlaskussa. ”Onnellisuus”, kauniin otoksen yhteydessä lukee.

Ranta kertoo Instagram-profiilissaan opiskelevansa taloutta Vaasan yliopistossa.

Rantanen päätti kesällä uransa viidennen NHL-kauden. Pudotuspelikuplassa hän takoi 15 pelissä 21 tehopistettä.