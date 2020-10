NHL-varauksen törkeät teot nousivat julkisuuteen: kiusasi 14-vuotiaana kehitysvammaista luokkatoveriaan karmealla tavalla

Arizona Coyotesin tämän vuoden varaustilaisuuden ensimmäinen valinta Mitchell Miller on tunnustanut kiusanneensa luokkatoveriaan koulussa.

Arizona Coyotesin neljännen kierroksen NHL-varauksen Mitchell Millerin, 18, nuoruusvuosien törkeät teot ovat nousseet julkisuuteen. Millerin kerrotaan joutuneen jopa nuorisotuomioistuimeen, koska hän kohteli kaltoin tummaihoista ja kehitysvammaista luokkatoveriaan.

Miller oli vuonna 2016 nuorisotuomioistuimessa syytettynä kiusaamisesta. Hän myönsi huijanneensa toisen pojan kanssa Isaiah Meyer-Crothersin syömään heidän pisoaarissa uittamaansa karkkia. Toisten versioiden mukaan pojat virtsasivat karkin päälle ennen sen syöttämistä Meyer-Crothersille.

Neljän vuoden takainen kiusaamistapaus nousi julkisuuteen Millerin NHL-varauksen yhteydessä. Sekä hän että kiusattu olivat tapahtuma-aikaan 14-vuotiaita.

Meyer-Crothers kertoi The Arizona Republicille, että Miller pilkkasi häntä vuosia haukkuen häntä loukkaavilla ja rasistisilla termeillä. Lisäksi Meyer-Crothers kertoi Millerin hakanneen häntä toistuvasti.

– Hän esitti ystävääni ja pakotti minut tekemään asioita, joita en halunnut tehdä. Hän hakkasi minut yläasteella... Kaikki ajattelevat hänen olevan mahtava, koska hän pääsee NHL:ään, mutta miten voi olla mahtava jos kiusaa jotakuta koko elämänsä, sanoi Meyer-Crothers, joka sanoi olleensa tyrmistynyt ja surullinen kuullessaan kiusaajansa varauksesta.

– Ollakseni rehellinen, se sattui sydämeeni. On tyhmää, että joukkue ei välitä siitä mitä tapahtui menneisyydessä, mutta en voi tehdä asialle mitään, hän sanoi.

Äitinsä Joni Meyer-Crothersin mukaan Isaiah, nyt 18, on kehityksessä neljä vuotta ikätovereitaan jäljessä. Tapahtumahetkellä neljä vuotta sitten hän oli siis henkiseltä kehitykseltään kymmenvuotiaan tasolla.

Äidin mukaan toinen kiusaaja purskahti itkuun pyytäessään anteeksi kiusatulta, mutta Miller ei ole koskaan pyytänyt tekoaan henkilökohtaisesti anteeksi. Hän myös kertoi, että yksi oleellinen syy tunnustukseen oli, että muuten oikeudessa olisi esitetty valvontakameran kuvaama video, jossa näkyy kun Miller iskee Meyer-Crothersin pään tiiliseinään.

Meyer-Crothersin perhe päätti äidin mukaan olla julkaisematta videota, koska Isaiah koki sen nöyryyttäväksi.

– Se kaikki oli todella traumatisoivaa lapselleni, eikä Miller osoittanut koskaan katumusta. Mutta kai se on sitten ok ottaa hänet joukkueeseen. Minun on vaikeaa sulattaa sitä, Joni Meyer-Crothers sanoi.

Arizona Coyotes on kertonut olevansa tietoinen varauksensa taustasta. Seura on kertonut haluavansa olla ”osa ratkaisua” ja auttaa Milleriä kehittymään ihmisenä.

– Perustavanlaatuinen missiomme on turvallinen ympäristö, että kouluissa, yhteisössämme, kiekkokaukaloissa tai työpaikoilla ei olisi kiusaamista tai rasimia. Kun kuulimme ensi kertaa Mitchellin tapauksesta, olisi ollut helppoa hylätä hänet, kuten moni joukkue teki. Hylkäämisen sijaan tunsimme että on meidän vastuullamme olla todella osa ratkaisua. Ei vain sanoa ja tehdä oikeita asioita itse, vaan myös varmistaa että muut tekevät niin, joukkue sanoi lehdistötiedotteessaan.

Seura painottaa, että se haluaa ehkäistä kiusaamista ja rasismia tulevaisuudessa sekä ohjata pelaajaansa oikealle tielle. Coyotesin mukaan kyse on reflektiosta, kasvusta ja yhteisön vaikutuksesta, ei tekojen oikeutuksesta.

Myös Miller itse lähetti Coyotesin kautta Arizona Republicille lausunnon, jossa kertoi olevansa todella pahoillaan tekemistään vääryyksistä.

Coyotes on profiloitunut rasismin vastaista työtä tekeväksi organisaatioksi. Sen toimitusjohtaja Xavier Gutierrez valittiin kuukausi ennen varaustilaisuutta jäseneksi NHL:n rasismia vastustavaan ja monimuotoisuutta edistävään neuvostoon. Seura on myös nostanut esiin, että Gutierrez on ensimmäinen latinotoimitusjohtaja NHL-seurassa.

Koska Coyotes oli eri syistä menettänyt kolme ensimmäistä varausvuoroaan, neljännellä kierroksella valittu puolustaja Miller oli heidän ensimmäinen varauksensa vuoden 2020 tilaisuudessa.