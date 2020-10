Axel Rindellin, 20, puhelimeen alkoi paukkua viestejä NHL:n supertähdiltä – ”Sai miettiä, mitä on tapahtunut”

Axel Rindell kertoo Suplan Liiga-podcastissa, että muun muassa Auston Matthews ja John Tavares toivottivat hänet tervetulleeksi Toronto Maple Leafsiin.

Viime viikolla pidetyssä NHL:n varaustilaisuudessa varattiin lopulta 17 suomalaispelaajaa.

Etenkin tilaisuuden loppua kohdin huudettiin myös monia suurelle yleisölle tuntemattomia suomalaisnimiä. Yksi heistä oli kuudennella kierroksella Torontoon varattu Jukurien puolustaja Axel Rindell.

Espoolaislähtöinen Rindell, 20, olisi ollut varauskelpoinen jo kahtena edellisvuonnakin, mutta hän sai lopulta varauksen kaksi vuotta ”yli-ikäisenä”.

Kun varaus lopulta osui kohdalle viime torstain vastaisena yönä, Rindellin puhelimeen alkoi paukkua viestiä Toronton pelaajilta.

– Sieltä tuli muutamalta pelaajalta viestiä, jossa toivotettiin tervetulleeksi. Lisäksi tietenkin johtoportaasta soitettiin ja kerrottiin uutiset, Rindell kertoi tuoreessa Suplan Liiga-podcastissa.

Aivan keiltä tahansa rivimiehiltä tervetulotoivotukset eivät tulleet. Rindell kertoo nimittäin saaneensa viestin Auston Matthewsilta, John Tavaresilta, Jason Spezzalta ja Zach Hymanilta, joista kaksi ensin mainittua lukeutuvat NHL:n kirkkaimpien supertähtien joukkoon.

– Ihan mukava yllätys, Rindell hymähti kertoessaan viesteistä.

– Kyllähän se tosi hienolta tuntui. Aluksi katsoin, että tuntemattomasta numerosta on tullut viestiä. Sitten katsoin, että siinä on Matthews tai Tavares, niin hetken sai kaivella unihiekkaa silmästä ja miettiä, mitä on tapahtunut.

Rindellin pari vuotta myöhässä tullut varaus selittyy sillä, että hän löi liigatasolla läpi vasta viime kaudella siirryttyään HIFK:n junioreista Jukureihin. 47 liigapelissä syntyi 22 tehopistettä.

– Odotin varaustilaisuutta kovasti, vaikka olenkin muutaman vuoden yli-ikäinen. Tiesin, että varaus voisi olla mahdollinen, koska pelasin viime kauden hyvin.

– Se on totta kai hieno välisteppi, mutta koen asian niin, että ihan sama, onko pelaajaa varattu NHL:ään vai ei. Koska jos pelaa riittävän hyvin, sinne pääsee jonakin päivänä pelaamaan. Edelleen on paljon töitä tehtävänä, Rindell pohti.

Rindellin varannut Toronto Maple Leafs oli varaustilaisuuden ”suomalaisjoukkue”, sillä se poimi riveihinsä peräti neljä suomalaista: Roni Hirvosen, Topi Niemelän, Veeti Miettisen ja Rindellin.

Viime vuonna Toronto puolestaan varasi nyt Rindellin kanssa Jukurien kärkipakkina luutivan Mikko Kokkosen.